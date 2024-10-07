Сергей Самсонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Главное, чтобы у него был плеймейкер. Дилан Строум – это не Бэкстрем, я бы так сказал»
Новый сезон станет для 39-летнего капитана «Вашингтона» 20-м в НХЛ. Он продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах – 853 против 894.
«Думаю, чем ближе он будет подбираться к этой точке, тем интереснее это будет. Я только могу пожелать ему удачи, и мы все очень пристально будет следить за этой гонкой.
Самое главное, чтобы у него был плеймейкер. И если отталкиваться от того, что у Александра было в карьере, понимаю, что такого игрока, как Бэкстрем, тяжело найти.
Скорее всего, это был бы идеальный партнер, который подносил бы снаряды. Дилан Строум – не Бэкстрем, я бы так сказал», – сказал бывший форвард клубов НХЛ и сборной России.
Я все еще не верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий