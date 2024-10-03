Я все еще не верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Логика Артема Зырянова.

В 2024-м длинные тексты редко дочитывают до конца, поэтому главное — в первом абзаце.

Абсолютно не важно, забросит Александр Овечкин 895+ шайб за карьеру или больше никогда не бросит в створ ворот в матче НХЛ. Он все равно остается одним из величайших, невероятных, самых-самых в истории игры. Отменить почти 20 лет фантастической карьеры парой (или сколько там еще впереди) посредственных по его меркам сезонов не получится, как не получилось это в случае с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и еще доброй сотней славных ребят, которые, может быть, ушли чуть позже, чем нужно было.

Столько эмоций — радости и грусти, уважения и разочарования, гордости и обиды, восторга и жалости — за последние десятилетия нам не подарил ни один хоккеист, а, скорее всего, и спортсмен. Уже только это делает его легендой, и никаких «но» в этом вопросе быть не может.

Овечкин настолько велик, что почти добрался до вершины, которая в хоккее даже круче Эвереста. 894 гола Гретцки – как тот пакистанский семитысячник Машербрум (К1). Когда-то давно его покорили по относительно простому пути, но все следующие попытки были неудачными из-за крутых склонов и погодных условий. Перед Овечкиным не локальные клубные рекорды по голам-пасам-очкам, которые бьются каждый год. И не «железные» серии, для достижения которых можно кататься по чистому льду, избегая столкновений. Не вратарские сэйвы, не сухие матчи, а голы. Самое сложное и значимое, что есть в хоккее, кроме, разве что побед в плей-офф.

У Овечкина уже 852 гола, и перед новым сезоном появилось примерно столько же мнений о том, когда именно он обойдет Уэйна. Самый смелый прогноз от вратаря «Питтсбурга» Алекса Недельковича — Ови уложится до конца регулярки-24/25. Самый вероятный — декабрь 2025-го. Но если вы внимательно следили за «Вашингтоном» последние пару лет, то согласитесь — есть опасения в том, что рекорд вообще состоится.

Овечкин становится критично медленным

Или уже стал. В 39 лет проигрывать молодым в скорости cовсем не стыдно, да и Александру не нужно бегать с защитниками наперегонки, как это было, допустим, в 2008-м. Мощнейший бросок все еще при нем — это факт. За счет уникальной чуйки на голы он знает, когда и где нужно оказаться у ворот, чтобы подставить клюшку, спину, другую часть тела. Овечкин и в лучшие годы мог с ленцой стоять в круге вбрасывания 30-40 секунд, а затем за счет мгновенного ускорения открываться у штанги или отрываться от опекуна для быстрого броска.

Но прежней резкости в его игре больше нет, и это проблема, которая лимитирует атакующий арсенал. Без нее практически невозможно обыграть 1 в 1 защитника из первых пар. Без нее он не успевает бросить так, чтобы соперник не заблокировал шайбу. Без нее не получается вылезти на ворота за счет мощи. Без нее ему тяжелее подстраиваться под передачи, которые после ухода Никласа Бэкстрема ожидаемо стали менее удобными, и этих долей секунды не хватает, чтобы быть эффективнее.

И даже если Овечкин получает хороший пас, и у него есть пространство и запас времени, чтобы придумать что-то интересное, он выбирает самое простое и неопасное решение — бросок. Иначе его просто догоняют и отбирают шайбу. Это было и в прошлом сезоне, это уже было в текущей предсезонке, это будет в регулярном чемпионате, где скорости только возрастут, а команды сыграют в оптимальных составах.

Это понимает сам Овечкин, это видят все, включая Карбери. Поэтому с левого края его переводят направо, а в большинстве пробуют то на вершине, то перед воротами. Поэтому сам Алекс при получении шайбы все чаще не смотрит на ворота, а разворачивается и играет назад или поперек. Он реально старается и перестраивается, чтобы быть полезнее для команды, но это скажется на количестве голов и не в лучшую сторону.

Овечкин на связи: живет без паспорта США, строит дом под Москвой, не хочет быть министром

Игровое время Овечкина будет уменьшаться

Оно уже сократилось с привычных 20 минут до 19:13 (второй худший показатель в карьере), и тенденция к снижению продолжится. Жуткие «минус 22» полезности Ови и слабая помощь обороне вынуждают Карбери искать более надежные варианты и использовать главного снайпера в основном в тех ситуациях, когда шайба находится в зоне соперников «Кэпиталс». Александр и в оптимальной форме защищался постольку-поскольку, а сейчас лишь обозначает борьбу у своих ворот и не успевает за тем, кого должен держать. Прежде он компенсировал это тем, что мог создать момент/гол/удаление на себе в одиночку. Этого больше нет.

Играть против первых звеньев топовых команд Овечкину уже непросто, и в концовках матчей, в которых «Кэпиталс» нужно удержать одну шайбу, мы будем видеть его все реже. Даже при пустых воротах. Скорее, Карбери подольше подержит Протаса, Уилсона и Дауда. Он делал так в прошлом, дебютном в НХЛ сезоне и сейчас точно не будет думать дважды, выбирая между спокойствием или возможным голом Ови.

В прошлой регулярке Овечкин почти не уходил с площадки, когда «Кэпиталс» получали большинство, и даже когда процент реализации держался на отметке 5-7 (то есть был худшим в лиге), Карбери продолжал держать его на льду. Но у «Вашингтона» теперь есть Иван Мирошниченко, и будет странно, если топовый проспект не получит несколько шансов сыграть слева в неравных составах. В лагере прилично смотрится Якуб Врана, который, если останется, может добавить разнообразия спецбригадам хотя бы своей скоростью.

На эту позицию с правого края готов перейти Эндрю Манджиапане, есть еще Сонни Милано, прогрессирующий Хендрикс Лапьер, весной из NCAA наверняка подтянется Райан Ленард… Зачем выпускать Ови на вершину, если есть бросающий Чикран, который быстрее и реже обрезается? Никто из них не готов забрать у Овечкина место в первой бригаде, но отнять секунд 20-30 во второй уже сейчас… Почему и нет? Карбери доверяет молодежи, а она у «Кэпиталс» очень неплохая. Два Кубка Колдера подряд это серьезно.

С одной стороны Овечкину уменьшение айстайма пойдет на пользу — он же будет свежее. С другой, вопрос — привыкнет ли его организм к нерегулярным (и зачастую коротким) сменам?

«Вашингтон» не нашел замену Никласу Бэкстрему

Овечкин, несмотря на кажущуюся простоту игры — получил в левом круге/бросил/забил — кадр довольно капризный, и подстроиться к нему удается немногим. Помните, как в начале карьеры не сработал эксперимент со шведом Микаэлем Нюландером. А что было в 2012-м, когда травмировался Бэкстрем, и с каким скрипом проходила притирка к Дилану Строуму. А много ли центров сборной России понимали, как выжимать максимум из союза с Ови? Даже Дацюк с Малкиным не разобрались. Евгений Кузнецов, несмотря на все хорошее и Кубок в 2018-м, не стал для Овечкина тем, кем был Бэкстрем.

По-настоящему классный центр-плеймейкер или создающий край вроде Патрика Кэйна или хотя бы Маттиаса Мачелли из «Юты» могли бы здорово помочь Ови быстрее забить оставшиеся 42 гола. Но сезон капитан «Вашингтона» начнет со Строумом и Манджиапане. Дилан растет и все лучше понимает, как быть заметным в НХЛ, и все-таки своего потолка он уже достиг. Итальянский канадец хорошо бежит, бьется под воротами и заводит партнеров, но в подыгрыше у Эндрю получается значительно хуже. Голов с пасов Овечкина у него будет больше, чем ассистов на партнера.

Приобретением Пьера-Люка Дюбуа в клубе исправили ошибку с контрактом Кюмпера, но, кажется, вырыли себе новую яму, которая может быть еще глубже. Предпосылок к тому, что 8-миллионный центр впервые за карьеру отдаст хотя бы 40 передач и выиграет больше 50% вбрасываний, немного. А шансов на то, что он хоть чем-то поможет Ови с голами, более-менее столько же, сколько на успешное возвращение Бэкстрема. Швед хотя бы хочет играть.

У Овечкина никогда не получалось с центрами такого плана, как Дюбуа, а тот в свою очередь вряд ли за одно лето добавит в креативности и работоспособности. Хоккейные сайты с составами видят новичка во втором звене «Кэпиталс», но не удивляйтесь, если его место в топ-6 быстро перехватит более старательный Макмайкл или даже Лапьер.

Без классных партнеров, которые находятся на одной волне с тобой и помогают компенсировать недостатки, тяжело всегда, а в 39 лет, когда этих недостатков становится много, без них совсем сложно, каким бы великим ты ни был. Теему Селянне на старости лет кормили передачами Райан Гецлаф и Кори Перри, а еще рядом был Саку Койву, которого он знал с детства. Бретт Халл в возрасте под 40 вряд ли забивал бы 25 или 30 шайб, не окажись рядом с ним Павла Дацюка и Хенрика Зеттерберга. Брендан Шэнахан продлил карьеру благодаря Ягру, а сам Яромир во «Флориде» питался энергией от совсем молодых Баркова и Юбердо. Таким человеком для Ови мог быть Кузнецов, но… Вы сами все прекрасно знаете.

Интересно, сохранит ли место в первой паре большинства Джон Карлсон, еще один важный элемент в пазле «Рекорд Овечкина». Александру нужны специфические защитники. Праворукие, с головой и достаточно умелыми руками, чтобы отдавать точные и быстрые передачи. Таких в «Вашингтоне» за почти 20 лет с Ови было два — Майк Грин и Джон Карлсон. С остальными либо получалось хуже, либо не получалось совсем (к слову, во времена сборной на Олимпиадах с Ови ставили леворуких Гончара и Маркова, но об этом в другой раз).

Когда Карлсон в декабре 2022-го получил шайбой по голове и выбыл до конца сезона, это ударило по «Кэпиталс» не меньше, чем потери Бэкса и злоключения Кузнецова. К счастью, Джон вернулся. К несчастью — он, как и Ови, сдает. В межсезонье «Вашингтон» подписал бывшего дефа «Оттавы», леворукого Джейкоба Чикрана (14 голов и «минус 30» по итогам прошлой регулярки). Для команды это только плюс, ведь теперь в большинстве шайбу можно грузить не только на фланг с капитаном. Но Чикран заберет часть времени у Карлсона и часть передач у Овечкина в неравных составах, и есть сомнения, что это в плюс самому Ови.

20 лет драфту Овечкина и Малкина. Это было время локаута и трансферной войны с НХЛ

Хватит ли Овечкину здоровья?

Только в НХЛ у Овечкина более 4000 хитов, читай, столкновений с соперниками, и это без учета силовых приемов, совершенных против него. Он и сейчас, даже в предсезонке, идет до конца, когда можно совершить прокат, и он не перестанет толкаться, потому что это в его ДНК. Кто видел Александра вживую, не даст соврать — он настоящий бульдозер, а для современной травоядной НХЛ — один из главных хищников, которого все боятся.

Но чтобы забивать, Овечкину все чаще нужно лезть на пятак, где:

а) бьют всех и бьют больнее всего.

б) можно поймать на себя очень сильный бросок.

Рано или поздно ломается все, и это хоккей — безумно травматичный вид спорта. Стиву Айзерману было 39, когда он заблокировал бросок одноклубника Мэтью Шнайдера собственным лицом. В итоге операция, травма глаза, длительное восстановление. Крис Пронгер был чуть младше, когда Михаил Грабовский случайно попал ему клюшкой в глаз. По сути, это завершило его карьеру. Пэт Лафонтен столкнулся с одноклубником и уже не вернулся на лед, а Джо Сакик вообще сломал пальцы руки, когда чистил снег во дворе. Остановимся, чтобы не сойти с ума от паранойи. И без других примеров понятно, что от Овечкина в этой погоне за Гретцки зависит не все.

42 гола в 39 лет – очень много. Даже для Овечкина

НХЛ становится не только быстрее, но и сильнее. Сейчас в лиге все самые-самые, ну не считая «одного из лучших защитников мира», который уехал в Петербург. Да, они разбросаны по 32 командам, но «Вашингтон» сейчас на той стадии, когда каждый соперник создает проблемы. Уже не будут проходными матчи с «Чикаго» Бедарда, точно добавит «Сан-Хосе», а парни из «Коламбуса» сыграют и за себя, и за того, кто больше не с ними. «Филадельфия» и «Детройт» были хороши уже год назад, Рафф должен привести в порядок оборону «Баффало», «Девилс» нашли вратаря, а у «Оттавы» слишком интересный подбор игроков, чтобы провалить еще один сезон. Не пойми что происходит у «Питтсбурга», но матчей против Кросби и Малкина у «Кэпс» всего 4.

В прошлом сезоне Александр, пожалуй, впервые в карьере по-настоящему вымучивал голы, и даже если он скинул пяток кило, изменил летнюю подготовку, то забивать проще не будет. Соперники не стоят на месте, а среди них еще больше ребят, которые росли на игре Овечкина. Они изучают его с детства и будут делать все, чтобы не войти в историю командой, позволившей Ови сделать это. Так было в начале 90-х с Гретцки, так будет и сейчас. Но под мощнейшим микроскопом и с увеличенной в сотни раз шумихой в медиа.

Бывший главный тренер «Кэпиталс» Брюс Будро в шутку сказал для TSN, что Овечкин забьет 35 голов в новом сезоне, а 7 оставит на регулярку-2025/26, чтобы клуб мог больше заработать на билетах. Если быть серьезнее, судя по тому, что мы видели в исполнении Ови в последние полтора года, и 20 шайб станут прекрасным результатом. В какой форме он будет осенью-2025 сейчас не предсказать, а затягивать с рекордом опасно. Вероятность локаута в 2026-м велика. В том числе и поэтому агенты игроков просят у клубов огромные подписные бонусы при заключении контрактов.

И еще раз: рядом с Овечкиным нет и не будет привычных партнеров, а команда уже середняк лиги. Он становится медленнее, с трудом создает моменты самостоятельно, а его игровое время будет уменьшаться. И ему нужно забить еще 42 гола – и желательно успеть за два сезона.

Все ли так однозначно?

«Нужно знать Алекса. Когда люди говорят ему, что он что-то не сможет, Ови еще больше хочет доказать им обратное. Так было в начале карьеры, когда его хотели задавить «физикой», а он отвечал еще более жесткой игрой, чтобы показать — лучше не лезьте ко мне. Думаю, Ови также относится и к новой цели», – заверил Брюс Будро.

Если капитан «Вашингтона» разгромит и этот прогноз, я совсем не расстроюсь.

«Ненавижу подготовку к сезону. Хочется закончить с хоккеем». Разговор с Овечкиным, в котором участвовали и вы

Фото: East News /AP Photo/Jae C. Hong, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Alex Brandon, AP Photo/Andrew Harnik