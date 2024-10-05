Кочетков отразил 16 из 17 бросков «Тампы» в выставочном матче и стал 2-й звездой
Петр Кочетков отразил 16 из 17 бросков «Тампы» в выставочном матче .
Российский вратарь «Каролины» был признан второй звездой в игре с «Лайтнинг» (2:1 ОТ) на предсезонке НХЛ.
Кочетков отыграл полный матч и отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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