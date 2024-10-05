Кочетков отразил 16 из 17 бросков «Тампы» в выставочном матче и стал 2-й звездой

Петр Кочетков отразил 16 из 17 бросков «Тампы» в выставочном матче .

Российский вратарь «Каролины» был признан второй звездой в игре с «Лайтнинг» (2:1 ОТ) на предсезонке НХЛ .

Кочетков отыграл полный матч и отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.