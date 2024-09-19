Ленер не приехал в лагерь «Вегаса» на медосмотр, клуб рассматривает расторжение контракта. Вратарь не играет с 2022 года (Daily Faceoff)

«Вегас» может расторгнуть контракт с вратарем Робином Ленером.

Хоккеист не приехал в тренировочный лагерь клуба для прохождения обязательного предсезонного медицинского обследования.

«Голден Найтс» рассматривают различные варианты, включая расторжение контракта, сообщает Daily Faceoff со ссылкой на свои источники.

Клуб проконсультировался по этому вопросу с НХЛ , которая, в свою очередь, связалась с Ассоциацией игроков лиги.

33-летний Ленер не играет в НХЛ с 21 апреля 2022 года. В августе 2022 года он перенес операцию на бедре. Ожидается, что он пропустит третий сезон подряд из-за травмы.

Отмечается, что в коллективном соглашении НХЛ и профсоюза указано, что травмированные игроки, включая тех, кто находится в долгосрочном списке травмированных в течение нескольких сезонов, должны проходить медицинское обследование в начале каждого сезона для подтверждения невозможности участия в играх.

Срок соглашения вратаря с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.