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  • Карпухин о пропуске игры из-за опоздания: «Губернатор под трибуной мимо шел: «Что, Илюха, больше не опаздываешь?» Прикольно, что он следит за командой, даже за такими мелочами»
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Карпухин о пропуске игры из-за опоздания: «Губернатор под трибуной мимо шел: «Что, Илюха, больше не опаздываешь?» Прикольно, что он следит за командой, даже за такими мелочами»

Илья Карпухин рассказал, как в «Тракторе» относятся к опозданиям.

Во вторник «Трактор» победил «Спартак» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В августе вы опоздали на минуту, и главный тренер Бенуа Гру снял вас с матча. Какие у вас после этого отношения с главным тренером?

– Отличные. Бен это озвучивал еще на первом собрании, когда пришел. «Если вы хоть на секундочку опоздаете куда-либо, то без обид – вы пропускаете следующий матч».

И в самом деле, с моей стороны обиды не было. Вообще эта история настолько сильно разошлась, что меня спрашивают об этом от мала до велика.

Даже губернатор под трибуной мимо шел и поприветствовал меня: «Что, Илюха, больше не опаздываешь?» Прикольно, что губернатор у нас следит за командой, даже за такими мелочами.

– А российские тренеры так строго с игроками себя не вели?

– Я не знаю, но в целом у Гру просто правило такое. Вполне логичное и нормальное. Я не вижу тут ничего сверхъестественного. Он озвучил, мы такие: «Окей». Произошло – мы договаривались, ну и все. Просто это интересно, что-то необычное.

– В раздевалке «Спартака» жестко запрещены мобильные телефоны. А у вас?

– Тоже запрещены. У нас было условие, что в раздевалке мы их не достаем. Но все равно бывают разные ситуации. Может, позвонила жена с какими-то важными новостями.

Лучше не надо ими пользоваться. Но все понимают, что могут быть житейские проблемы. А сидеть и видосики в телефоне смотреть не стоит.

– У вас есть бонусы за победу над определенными клубами?

– Бонусной системы за победу в матче у нас нет. Вообще думаю, что потихонечку все команды будут от этого уходить, переходя к системе НХЛ, когда бонусы платят только за кубок. Там бонусы хорошие. А в целом за регулярку – такого не будет. Я так считаю, – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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logoБенуа Гру
Политика
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logoИлья Карпухин
Алексей Текслер
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