Рыбин о травме Кузнецова: «Он просто поднял руки: «Мне больно», и ушел. Дай Бог ему здоровья. Ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре»
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
Ранее появилась информация о том, что Евгений Кузнецов получил травму плеча.
«Подставил он СКА? Нет, это громкие слова. Нужно понять, какой характер травмы у парня. То, что я видел – это он вытянул две руки и пытался шайбу опустить сверху, после этого он ушел в раздевалку.
В 2012 или 2013 году я травмировал первый раз плечо. Будучи игроком «Витязя» я сделал операцию, во втором туре чемпионата играли с «Трактором». Там я силовой прием достаточно мощный сделал, даже больше, чем просто мощный.
А здесь он просто поднял руки и после этого, типа: «Мне больно», и ушел. Дай Бог ему здоровья, ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре», – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.
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