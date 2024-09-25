Паутов о том, кто из россиян близок к тренерству в НХЛ: «Любой тренер может. Просто надо, чтобы там угадали с правильной кандидатурой. У нас игра отличается тактически, темпом»
Юрий Паутов высказался касательно работы российских тренеров в НХЛ.
– Как считаешь, кто из россиян ближе всех к тренерству за океаном?
– Скажем так, кого успеют задрафтовать в НХЛ, в тренерский штаб. И нужно смотреть, конечно, как подойдет стиль этих тренеров для стиля НХЛ, потому что у нас все равно игра отличается немножко и тактически, и темпом, и игроками.
То, что здесь подходит, может не работать там. Ну, и наоборот. Например, здесь у тренера не будет такой большой кубковой какой-то истории, но он уедет туда и покажет там высокие результаты, выиграет несколько Кубков Стэнли.
Поэтому может любой тренер. Просто надо, чтобы и скаут, и НХЛ угадали с правильной кандидатурой на этот пост, – сказал защитник «Куньлуня» Юрий Паутов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости