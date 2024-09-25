Паутов о том, кто из россиян близок к тренерству в НХЛ: «Любой тренер может. Просто надо, чтобы там угадали с правильной кандидатурой. У нас игра отличается тактически, темпом»

Юрий Паутов высказался касательно работы российских тренеров в НХЛ.

– Как считаешь, кто из россиян ближе всех к тренерству за океаном?

– Скажем так, кого успеют задрафтовать в НХЛ, в тренерский штаб. И нужно смотреть, конечно, как подойдет стиль этих тренеров для стиля НХЛ, потому что у нас все равно игра отличается немножко и тактически, и темпом, и игроками.

То, что здесь подходит, может не работать там. Ну, и наоборот. Например, здесь у тренера не будет такой большой кубковой какой-то истории, но он уедет туда и покажет там высокие результаты, выиграет несколько Кубков Стэнли.

Поэтому может любой тренер. Просто надо, чтобы и скаут, и НХЛ угадали с правильной кандидатурой на этот пост, – сказал защитник «Куньлуня » Юрий Паутов .