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Паутов о женщине-тренере в КХЛ: «Почему нет? Если специалист хороший, то он на вес золота»

Юрий Паутов высказался о возможном появлении женщины-тренера в КХЛ.

– Ранее была новость, что у «Сиэттла» в тренерском штабе будет девушка Джессика Кэмпбелл, ассистент. Как считаешь, когда в КХЛ такое может появиться?

– Если грамотный специалист, почему нет? Скажем, в НХЛ, я знаю, есть тренеры по физподготовке. Дарина там работает. Я с ней в «Динамо» СПБ еще работал. Она у нас была тренером по физподготовке. Хороший специалист, многим помогала.

Есть еще психологи в командах, я знаю, работают, тоже девушки. Почему нет? Если хороший специалист, то он на вес золота, как хороший игрок.

– Просто некоторые, опять же, если брать футбольную историю, со скепсисом относятся, когда арбитры – девушки.

– Я думаю, это будет нечестным только в одном случае, если девушка будет играть в хоккей против мужчин. Это будет нонсенс.

В Медиалиге такое возможно? Ну, Медиалига на то и Медиалига. Тут немножко мы о другом говорим. О более профессиональном, более высоком уровне, скажем так, в подготовке спортсменов и всего остального.

Поэтому, если хороший специалист, я повторюсь, почему нет? – сказал защитник «Куньлуня» Юрий Паутов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoНХЛ
женский хоккей
logoКХЛ
logoСиэтл
logoЮрий Паутов
logoКуньлунь Ред Стар
Динамо Санкт-Петербург
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