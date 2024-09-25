«Не дай обмануть себя мошенникам. Я отбил, и вы отбейте звонки с неизвестных номеров». Вратарь «Авангарда» Проскуряков снялся в социальной рекламе

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков снялся в социальной рекламе.

В телеграм-канале Правительства Омской области был опубликован ролик, в котором 37-летний голкипер призывает граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Я отбил, и вы отбейте звонки с неизвестных номеров. Не дай обмануть себя мошенникам!» – заявил Илья Проскуряков .