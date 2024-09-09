Яшкин выложил детское фото с клюшкой перед матчем с «Авангардом»: «Город Омск! Я там родился, до сих пор живут родные. Очень много воспоминаний»
Дмитрий Яшкин выложил детское фото с клюшкой перед матчем с «Авангардом»
Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в Омске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Город Омск! В этом городе я родился, до сих пор живут родные. Очень много воспоминаний, так как много лет приезжали сюда на лето к бабушке и дедушке!» – написал форвард казанцев в телеграм-канале.
Фото: t.me/Jaskin23/574
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Яшкина
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