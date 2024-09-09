Яшкин выложил детское фото с клюшкой перед матчем с «Авангардом»: «Город Омск! Я там родился, до сих пор живут родные. Очень много воспоминаний»

Дмитрий Яшкин выложил детское фото с клюшкой перед матчем с «Авангардом»

Сегодня «Ак Барс » сыграет с «Авангардом » в Омске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Город Омск! В этом городе я родился, до сих пор живут родные. Очень много воспоминаний, так как много лет приезжали сюда на лето к бабушке и дедушке!» – написал форвард казанцев в телеграм-канале.

Фото: t.me/Jaskin23/574