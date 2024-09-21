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  • Андрей Кузьменко: «Я ненавижу прошлый сезон. Хочу играть лучше и помогать «Калгари». Верю в себя и команду»
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Андрей Кузьменко: «Я ненавижу прошлый сезон. Хочу играть лучше и помогать «Калгари». Верю в себя и команду»

Андрей Кузьменко поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я с воодушевлением жду этого сезона, потому что у нас хорошая команда, очень хорошие игроки. Группа лидеров в этом году будет иметь важную роль. Я верю в команду, верю в игроков, в себя и в других лидеров. [Предстоит] очень интересный сезон для этого состава. 

Сейчас я сосредоточен только на этой команде. Я хочу играть лучше, я хочу помогать команде. Я понимаю, в чем заключалась моя ошибка в прошлом сезоне. Мне не нравится прошлый сезон, я его ненавижу. Мне надо помогать команде, а что касается моего будущего – посмотрим», – сказал Кузьменко.

Кузьменко перешел в «Калгари» из «Ванкувера» в начале февраля 2024 года. На его счету 25 (14+11) очков в 29 матчах за новую команду.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TSN
logoКалгари
logoНХЛ
logoАндрей Кузьменко
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