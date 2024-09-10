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  • Ротенберг о 0:2 с «Локомотивом»: «Не хватило свежести – долгая поездка. За 3 года мы забили больше всех в КХЛ, у нас есть характер, есть команда»
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Ротенберг о 0:2 с «Локомотивом»: «Не хватило свежести – долгая поездка. За 3 года мы забили больше всех в КХЛ, у нас есть характер, есть команда»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Локомотивом».

Вчера СКА уступил в матче регулярного чемпионата со счетом 0:2. Это была третья подряд выездная игра для армейцев.

– С учетом предсезонки вы впервые не забили, хотя была шикарная ситуация «пять на три»…

– Согласен с вами. Если посмотреть на статистику за последние три года – мы забили больше всех в лиге. По-моему, за все три года было только два матча, когда мы не забили, но это вопрос статистикам, журналистам, блогерам.

– В феврале была игра с «Северсталью» на ноль.

– Наверное, на этот год достаточно. Хватит по статистике. Надо использовать научный метод. Мы забили много голов в Магнитогорске, забили в Тольятти, такой серьезно организованной команде, как «Лада». Стремились забить здесь, но не хватило свежести – долгая поездка.

Еще раз хочу сказать – у нас есть характер, у нас есть команда, но надо выполнять игровое задание. Тогда будем забивать больше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов и Зайцев подвели удалениями. Вы не поверите: Ротенберг согласился с судьями

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoЛада
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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