Бобровский об Овечкине: «Великий мастер. Рано или поздно он побьет рекорд Гретцки, уверен»

Сергей Бобровский рассказал о своем отношении к Александру Овечкину.

38-летний форвард «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Уважительно отношусь к Саше Овечкину . Уверен, что он рано или поздно побьет рекорд Гретцки.

Он великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский .