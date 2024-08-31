Яковлев о критике стиля «Локомотива»: «Глупость, играем в современный хоккей. Лучше в финал не попадать, если проигрываешь – неожиданно крупно уступили»

Юрий Яковлев ответил на вопрос о критике оборонительного стиля «Локомотива»

В прошлом сезоне «Локомотив» уступил «Металлургу» (0-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.

– Оценка прошлого сезона: трудно оценивать результат, когда проигрываешь в финале.

Как говорят, лучше в финал не попадать, если проигрываешь. Сезон в целом – для клуба неплохой, две команды играли в финале.

Система вроде бы работает. Грех жаловаться. Но финал озадачивает. Неожиданно крупно проиграли. Будем работать.

– Как вы относитесь к критике игрового стиля «Локомотива»?

– Это глупость. Даже говорить об этом не хочется. С чьей-то руки появилось это выражение…

Команда играет в современный хоккей. Вешать ярлыки неправильно, – сказал президент «Локомотива » Юрий Яковлев .