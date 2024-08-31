Яковлев о критике стиля «Локомотива»: «Глупость, играем в современный хоккей. Лучше в финал не попадать, если проигрываешь – неожиданно крупно уступили»
Юрий Яковлев ответил на вопрос о критике оборонительного стиля «Локомотива»
В прошлом сезоне «Локомотив» уступил «Металлургу» (0-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.
– Оценка прошлого сезона: трудно оценивать результат, когда проигрываешь в финале.
Как говорят, лучше в финал не попадать, если проигрываешь. Сезон в целом – для клуба неплохой, две команды играли в финале.
Система вроде бы работает. Грех жаловаться. Но финал озадачивает. Неожиданно крупно проиграли. Будем работать.
– Как вы относитесь к критике игрового стиля «Локомотива»?
– Это глупость. Даже говорить об этом не хочется. С чьей-то руки появилось это выражение…
Команда играет в современный хоккей. Вешать ярлыки неправильно, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости