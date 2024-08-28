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Роман Ротенберг: «В честь победы СКА-1946 в Кубке Харламова мы вручим парням перстни 30 августа на презентации команды. Ждем защиту титула!»

Роман Ротенберг анонсировал вручение чемпионских перстней игрокам СКА-1946.

«Отличная чемпионская новость! Уже совсем скоро, 30 августа на презентации команды, в торжественной обстановке мы вручим перстни в честь победы парней из СКА-1946 в Кубке Харламова.

Свои перстни получат игроки, тренеры, персонал, руководство – все, кто помог нашей молодежке добыть второй Кубок. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо каждому, кто ковал успех сорок шестых. Вы настоящие чемпионы!

Уверен, что торжественная презентация – лучшее место для вручения этих перстней, так мы еще раз отметим чемпионство ребят и зададим нашей молодежке победный настрой на грядущий чемпионат. Ждем защиту титула!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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logoМХЛ
logoСКА-1946
Кубок Харламова
logoРоман Ротенберг
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