«Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 1-й игрок из России в топ-5 с 2018 года – после Андрея Свечникова

Иван Демидов был выбран «Монреалем» под 5-м номером на драфте НХЛ.

18-летний форвард стал первым российским игроком в топ-5 драфта с 2018 года, когда был выбран «Каролиной» под общим 2-м номером.

В минувшем сезоне набрал 60 (23+37) очков в 30 играх за « » в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

В плей-офф добавил 28 (11+17) очков в 17 матчах и выиграл Кубок Харламова вместе с командой.

Также в активе Ивана 4 матча за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.