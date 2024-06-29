«Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 1-й игрок из России в топ-5 с 2018 года – после Андрея Свечникова

Теги СКА рейтинги Монреаль НХЛ Драфт НХЛ МХЛ СКА-1946 Андрей Свечников Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов был выбран «Монреалем» под 5-м номером на драфте НХЛ.

18-летний форвард стал первым российским игроком в топ-5 драфта с 2018 года, когда Андрей Свечников был выбран «Каролиной» под общим 2-м номером.

В минувшем сезоне Демидов набрал 60 (23+37) очков в 30 играх за «СКА-1946» в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

В плей-офф добавил 28 (11+17) очков в 17 матчах и выиграл Кубок Харламова вместе с командой.

Также в активе Ивана 4 матча за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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6 комментариев
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Ради Селин Дион можно было и выпасть из топ-4)
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Очень странный драфт, конечно
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Круто, это хорошо
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Пушка,ждем и верим🏒🌟⭐️
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