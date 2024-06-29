«Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 1-й игрок из России в топ-5 с 2018 года – после Андрея Свечникова
Иван Демидов был выбран «Монреалем» под 5-м номером на драфте НХЛ.
18-летний форвард стал первым российским игроком в топ-5 драфта с 2018 года, когда Андрей Свечников был выбран «Каролиной» под общим 2-м номером.
В минувшем сезоне Демидов набрал 60 (23+37) очков в 30 играх за «СКА-1946» в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
В плей-офф добавил 28 (11+17) очков в 17 матчах и выиграл Кубок Харламова вместе с командой.
Также в активе Ивана 4 матча за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.