Быков о «перестройке» в СССР: «Почувствовали, что что-то перевернулось – стало неожиданностью. Появилась возможность общаться с другим миром, выезжать спокойно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков НХЛ чемпионат Швейцарии сборная СССР КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о «перестройке» в СССР.

«В тот момент мы почувствовали, что что-то перевернулось. Это было достаточно резко.

Я думаю, что для всех это стало какой-то неожиданностью, для жителей Запада, может быть, тоже это было неожиданно.

Для советского человека тоже в какой-то степени – ты имел возможность теперь общаться с другим миром, выезжать спокойно, смотреть.

И мой выезд в Швейцарию базировался на том, чтобы открыть для себя другой мир и показать, кто мы есть на самом деле.

Почувствовать, как здесь люди живут, играют в хоккей, как он развивается, и передать наш опыт», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

11 комментариев
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вот он, патриот так сказать во всей красе, ложь, лицемерие, наглость просто поражают
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Теперь езжай в Индию,КНДР,Афганистан.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Теперь езжай в Индию,КНДР,Афганистан.
Туда поедем мы, а он продолжит колесить (чертыхаясь) по Европе.
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Так, блин, перестроились, что до сих пор расхлебываем. И не только русские.
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Только школьники могут читать и слушать эту хрень. Большинство граждан думали совсем о других вещах. Например, как сохранить свои сбережения. Что, разве не так? Кому твой хоккей на хрен был нужен? Кроме тебя, Каменского и Хомутова?
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Ответ Фоксвольф3399
вот он, патриот так сказать во всей красе, ложь, лицемерие, наглость просто поражают
А в чем здесь наглость, ложь и лицемерие — можно конкретизировать?
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Ответ Melnikov1968
Только школьники могут читать и слушать эту хрень. Большинство граждан думали совсем о других вещах. Например, как сохранить свои сбережения. Что, разве не так? Кому твой хоккей на хрен был нужен? Кроме тебя, Каменского и Хомутова?
когда я читал книгу фитисова просто ржал над "страданиями" его жены - что счета за телефон 200 долларов были))
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