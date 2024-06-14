Быков о «перестройке» в СССР: «Почувствовали, что что-то перевернулось – стало неожиданностью. Появилась возможность общаться с другим миром, выезжать спокойно»

Вячеслав Быков высказался о «перестройке» в СССР.

«В тот момент мы почувствовали, что что-то перевернулось. Это было достаточно резко.

Я думаю, что для всех это стало какой-то неожиданностью, для жителей Запада, может быть, тоже это было неожиданно.

Для советского человека тоже в какой-то степени – ты имел возможность теперь общаться с другим миром, выезжать спокойно, смотреть.

И мой выезд в Швейцарию базировался на том, чтобы открыть для себя другой мир и показать, кто мы есть на самом деле.

Почувствовать, как здесь люди живут, играют в хоккей, как он развивается, и передать наш опыт», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.