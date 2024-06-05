Гребенкин о завоевании Кубка Гагарина: «Жил на автопилоте первые дни после чемпионства»

Никита Гребенкин рассказал о жизни на автопилоте после завоевания Кубка Гагарина.

– Разошлось видео, как вы после чемпионства утром ездили в машине с открытым люком и кубком. Жили на автопилоте?

– Да, дни после чемпионства жил на автопилоте.

Мы были с , он сказал: «Давай исполним красиво для города». Я такой: «Да вообще без проблем». Вот и сделали.

Не думаю, что это какой-то нонсенс или что-то суперинтересное. Но почему бы и нет? Мы праздновали, было ведь что праздновать.

– Когда будет ваш день с кубком, и как вы будете его проводить?

– У меня не будет дня с кубком, просто отправлю его в свой родной город Серов, чтобы маленькие ребятишки порадовались. Хочу, чтобы они посмотрели, что можно чего-то достигать, родившись в маленьком городе.

– Почему вы не поедете?

– У меня нет времени. Скоро улечу в Канаду, – сказал 21-летний форвард, заключивший контракт с « » после завоевания Кубка Гагарина с « ».