Гребенкин о завоевании Кубка Гагарина: «Жил на автопилоте первые дни после чемпионства»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин рассказал о жизни на автопилоте после завоевания Кубка Гагарина.

– Разошлось видео, как вы после чемпионства утром ездили в машине с открытым люком и кубком. Жили на автопилоте?

– Да, дни после чемпионства жил на автопилоте.

Мы были с Егором Яковлевым, он сказал: «Давай исполним красиво для города». Я такой: «Да вообще без проблем». Вот и сделали.

Не думаю, что это какой-то нонсенс или что-то суперинтересное. Но почему бы и нет? Мы праздновали, было ведь что праздновать.

– Когда будет ваш день с кубком, и как вы будете его проводить?

– У меня не будет дня с кубком, просто отправлю его в свой родной город Серов, чтобы маленькие ребятишки порадовались. Хочу, чтобы они посмотрели, что можно чего-то достигать, родившись в маленьком городе.

– Почему вы не поедете?

– У меня нет времени. Скоро улечу в Канаду, – сказал 21-летний форвард, заключивший контракт с «Торонто» после завоевания Кубка Гагарина с «Металлургом».

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