Рябыкин назвал проблему ЧМ по хоккею: «Тупиковая формула. Полторы недели гладкого турнира, а затем в один день определяются медалисты. Перекос!»

Дмитрий Рябыкин считает перекошенной формулу ЧМ по хоккею.

– Российские эксперты разделились – одни считают турнир в Чехии малоинтересным и проходным, другие – выдающимся. Ваше мнение.

– Не вижу смысла бросаться из крайности в крайность. На чемпионате мира были хорошие матчи, а в исполнении некоторых команд в отрезках мы видели хоккей высокого уровня.

Но при этом слово «выдающийся» точно не использовал бы. Ведь пока чемпионат предсказуемый, нет сенсаций. Австрия при всем к ней уважении отыгралась с 1:6 с Канадой только потому, что соперник вдруг остановился. И подобные «остановки» – во многих матчах фаворитов. Они играют с большим запасом, без чувства опасности.

По тому же в предыдущем интервью мы говорили, что решающим для наших соседей станет матч с поляками. Так и произошло, Казахстан победил и выжил, Польша отправилась дивизионом ниже. Все как и ожидалось

Другое дело, что формула турнира вызывает большие вопросы.

– Какие?

– Об этом много раз говорилось. Сначала идут семь туров и полторы недели гладкого турнира, а затем в один день одновременно проводятся четыре четвертьфинала, в которых, по сути, и определяются медалисты. Перекошенная формула!

Когда-то что-то подобное было и в , когда после затяжного регулярного чемпионата быстро проводились кубковые серии до трех побед со спаренными матчами. Но мы давно от этого ушли, плей-офф стал полноценным, с семиматчевыми сериями, игры через день.

А ИИХФ почему-то остановилась на своей тупиковой формуле. Странно, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя».