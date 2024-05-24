Рябыкин назвал проблему ЧМ по хоккею: «Тупиковая формула. Полторы недели гладкого турнира, а затем в один день определяются медалисты. Перекос!»

Теги ИИХФ Дмитрий Рябыкин Сборная Казахстана по хоккею Сборная Австрии по хоккею КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает перекошенной формулу ЧМ по хоккею.

– Российские эксперты разделились – одни считают турнир в Чехии малоинтересным и проходным, другие – выдающимся. Ваше мнение.

– Не вижу смысла бросаться из крайности в крайность. На чемпионате мира были хорошие матчи, а в исполнении некоторых команд в отрезках мы видели хоккей высокого уровня.

Но при этом слово «выдающийся» точно не использовал бы. Ведь пока чемпионат предсказуемый, нет сенсаций. Австрия при всем к ней уважении отыгралась с 1:6 с Канадой только потому, что соперник вдруг остановился. И подобные «остановки» – во многих матчах фаворитов. Они играют с большим запасом, без чувства опасности.

По тому же Казахстану в предыдущем интервью мы говорили, что решающим для наших соседей станет матч с поляками. Так и произошло, Казахстан победил и выжил, Польша отправилась дивизионом ниже. Все как и ожидалось

Другое дело, что формула турнира вызывает большие вопросы.

– Какие?

– Об этом много раз говорилось. Сначала идут семь туров и полторы недели гладкого турнира, а затем в один день одновременно проводятся четыре четвертьфинала, в которых, по сути, и определяются медалисты. Перекошенная формула!

Когда-то что-то подобное было и в КХЛ, когда после затяжного регулярного чемпионата быстро проводились кубковые серии до трех побед со спаренными матчами. Но мы давно от этого ушли, плей-офф стал полноценным, с семиматчевыми сериями, игры через день.

А ИИХФ почему-то остановилась на своей тупиковой формуле. Странно, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя». 

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18 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Допустим, что формула устарела. А какие предложения? Выявлять лучшую команду без игр ПО? Покритиковал и все. А что дальше?
четвертьфиналы разводить, играть до двух побед
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Главная проблема - ежегодное проведение ЧМ, что существенно снижает его ценность.
+5
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+3
Ответ maks44
ЧМ надо проводить в сентябре с участием всех сильнейших игроков НХЛ, один раз в два года или в четыре, если будут ОИ с участием НХЛовцев. А сейчас это непонятный турнир, ценность которого близка к нулю.
Ну матчи звезд вроде проводят, а их спортивная ценность не близка, а равна нулю.:)
+3
-1
+2
Это чемпионат мира, что играется по остаточному принципу, где ценность что хоть кто-то из НХЛ приезжает, несмотря на ворчание клубов, какие нафиг серии плей-офф
+3
-1
+2
Ответ ОЛЛС1911
Главная проблема - ежегодное проведение ЧМ, что существенно снижает его ценность.
ЧМ надо проводить в сентябре с участием всех сильнейших игроков НХЛ, один раз в два года или в четыре, если будут ОИ с участием НХЛовцев. А сейчас это непонятный турнир, ценность которого близка к нулю.
+3
-1
+2
Ответ artem klishin
четвертьфиналы разводить, играть до двух побед
Тогда нужно уменьшать количество команд,не 16,а12 например,игроки и так не свежи после своих чемпионатов,черт его знает как сделать лучше,но что то надо делать
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Ответ artem klishin
четвертьфиналы разводить, играть до двух побед
Наверное такой подход был бы и интереснее и исключал возможность ошибок команд в определенном матче. Та же формула была бы логична и для полуфиналов. А вот финал и за 3 место можно было бы оставить как есть. Такая схема будет и интереснее для болельщиков, где самые интересные матчи могут затянуться до 3 игр.
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Семь игр ввели под предлогом слабые сборные сыграют с грандами, и чтобы игроки из НХЛ еще приехали. А так зачем городить какие-то схемы в плей-офф, играйте до победы. Да и турнир зачем раздувать на условные плюс 9 матчей и еще две недели?
Да и самое верное решение будет не в этом, а проводить турнир реже, но с сильнейшими игроками.
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Ответ Melnikov1968
А что значит четвертьфиналы разводить?
На бабки
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Ответ artem klishin
четвертьфиналы разводить, играть до двух побед
А что значит четвертьфиналы разводить?
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Удивительно, что даже здесь, где, казалось бы, легко можно посчитать, комментируют "сердцем".
На ЧМ: 7 игр в группе - 3 в плей-офф.
Соотношение регулярных игр и плей-офф в НХЛ: 82 и 28 (максимум).
В КХЛ: 68 и 28 (максимум).
Любой, кто умеет делить, увидит, что в КХЛ то же самое, что на ЧМ, а в НХЛ регулярка ещё более затянута. Но нет, делить - это скучно.
+1
0
+1
Допустим, что формула устарела. А какие предложения? Выявлять лучшую команду без игр ПО? Покритиковал и все. А что дальше?
+2
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Да вообще и уровень слабый там команд и формула тупиковая и смотреть неинтересно… особенно, когда пару раз за 20 с лишним лет на нём побеждаешь…. Суперсерия на голову выше по всем параметрам… это сам Йозе Марино сказал… а я ему верю
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Ответ Заборостроитель
Семь игр ввели под предлогом слабые сборные сыграют с грандами, и чтобы игроки из НХЛ еще приехали. А так зачем городить какие-то схемы в плей-офф, играйте до победы. Да и турнир зачем раздувать на условные плюс 9 матчей и еще две недели? Да и самое верное решение будет не в этом, а проводить турнир реже, но с сильнейшими игроками.
сделать меньше игр в группе, но добавить 1/8?
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Ответ dmitry.bereglazoff
16 команд на 4 группы, по 2 лучшие от группы в ПО, 1/4 и 1/2 из 2 матчей, если команды обменялись победами бесконечный ОТ, финал и бронзовый матч из 1 игры.
больше одного матча снижают шанс на интригу от андердога. Разбить на два дня 1/4 разве что )
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16 команд на 4 группы, по 2 лучшие от группы в ПО, 1/4 и 1/2 из 2 матчей, если команды обменялись победами бесконечный ОТ, финал и бронзовый матч из 1 игры.
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Ответ alklimov2018
Ну матчи звезд вроде проводят, а их спортивная ценность не близка, а равна нулю.:)
Ну матчи звезд, во первых очевидно, прям даже не соринка, а бревно в глазу, это не 30 матчей, а одинВторое это все таки мероприятие где не только матч но и отдельное шоу, в третьих это ОДИН стадион, , в четверых то место где собираются на полтора дня ,все звезды лиги.ВСЕ суперзвезды.
Слишком много существенных различий не находите?
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