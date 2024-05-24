Рябыкин назвал проблему ЧМ по хоккею: «Тупиковая формула. Полторы недели гладкого турнира, а затем в один день определяются медалисты. Перекос!»
Дмитрий Рябыкин считает перекошенной формулу ЧМ по хоккею.
– Российские эксперты разделились – одни считают турнир в Чехии малоинтересным и проходным, другие – выдающимся. Ваше мнение.
– Не вижу смысла бросаться из крайности в крайность. На чемпионате мира были хорошие матчи, а в исполнении некоторых команд в отрезках мы видели хоккей высокого уровня.
Но при этом слово «выдающийся» точно не использовал бы. Ведь пока чемпионат предсказуемый, нет сенсаций. Австрия при всем к ней уважении отыгралась с 1:6 с Канадой только потому, что соперник вдруг остановился. И подобные «остановки» – во многих матчах фаворитов. Они играют с большим запасом, без чувства опасности.
По тому же Казахстану в предыдущем интервью мы говорили, что решающим для наших соседей станет матч с поляками. Так и произошло, Казахстан победил и выжил, Польша отправилась дивизионом ниже. Все как и ожидалось
Другое дело, что формула турнира вызывает большие вопросы.
– Какие?
– Об этом много раз говорилось. Сначала идут семь туров и полторы недели гладкого турнира, а затем в один день одновременно проводятся четыре четвертьфинала, в которых, по сути, и определяются медалисты. Перекошенная формула!
Когда-то что-то подобное было и в КХЛ, когда после затяжного регулярного чемпионата быстро проводились кубковые серии до трех побед со спаренными матчами. Но мы давно от этого ушли, плей-офф стал полноценным, с семиматчевыми сериями, игры через день.
А ИИХФ почему-то остановилась на своей тупиковой формуле. Странно, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя».
Да и самое верное решение будет не в этом, а проводить турнир реже, но с сильнейшими игроками.
На ЧМ: 7 игр в группе - 3 в плей-офф.
Соотношение регулярных игр и плей-офф в НХЛ: 82 и 28 (максимум).
В КХЛ: 68 и 28 (максимум).
Любой, кто умеет делить, увидит, что в КХЛ то же самое, что на ЧМ, а в НХЛ регулярка ещё более затянута. Но нет, делить - это скучно.
Слишком много существенных различий не находите?