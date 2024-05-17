Рябыкин о ЧМ: «У Канады и США виден хоккей НХЛ – быстрые атаки, никакой возни по углам. Австрия – отличный пример для середняков, в том числе и в КХЛ»

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Дмитрий Рябыкин привел сборную Австрии в пример середнякам КХЛ.

– Следите за чемпионатом мира?

– Согласен с теми экспертами, которые говорят, что без сборных России и Беларуси турнир очень многое теряет. Бросается в глаза, что средний уровень чемпионата стал ниже, ведь раньше, например, команды Великобритании или Польши играли в следующем дивизионе.

При этом хорошо, что мы имеем возможность следить за телетрансляциями из Чехии. Для любого профессионала есть какие-то моменты, которые можно брать на вооружение. Видны тенденции развития современного хоккея.

– Что отметили для себя?

– Канадцы и американцы всерьез еще не включились. Тем не менее мелькают отрезки, когда они играют на полную. Сразу виден хоккей НХЛ – быстрые атаки с той точки, в которой идет перехват шайбы, никакой возни по углам, сразу обострение и выход на пятачок.

Мощный состав у шведов, не случайно они лидируют в чемпионате. Сегодня эта команда может себе позволить выбор из игроков НХЛ, у шведов за океаном очень серьезная делегация. Главное, чтобы они были готовы к плей-офф, это в последние годы не всегда наблюдалось.

Сенсацией чемпионата становятся австрийцы. Все были уверены в их вылете, но они взяли одно очко со счета 1:6 с канадцами, а потом выиграли матч у финнов со счета 0:2. Австрия играет просто, но в волевой, рабочий хоккей. Отличный пример для всех середняков, в том числе и в КХЛ! – считает бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя». 

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