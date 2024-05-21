Биекса рассказал, как Задоров чуть не подрался с одноклубником в ресторане: «Никита – веселый. Он болтал, а партнер по команде, крупный парень, такой: «Заткнись»
Кевин Биекса рассказал, как Никита Задоров едва не подрался с одноклубником.
Бывший защитник «Ванкувера» в подкасте Spittin Chiclets поделился историей о том, как российский хоккеист чуть ли не подрался с экс-партнером по команде в ресторане.
«Задоров очень болтливый и веселый. Мне как бы нравится это, понимаете?
Так вот, он болтал, а один из других парней за столом, его партнер по команде, крупный парень, просто такой говорит: «Заткнись». И они почти сошлись лицом к лицу.
Они оба встали и чуть ли не сошлись лицом к лицу через стол», – сказал Кевин Биекса.
Никита Задоров, помимо «Ванкувера», играл в «Баффало», «Колорадо», «Чикаго» и «Калгари».