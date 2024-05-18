Гальченюк о России: «Все изменилось к лучшему. Москва другим городом стала, в Питере все прекрасно. Получаю удовольствие от жизни здесь»

Алекс Гальченюк поделился мнением о качестве жизни в России.

Вчера 30-летний форвард расторг контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с «Амуром». Ранее он выступал в НХЛ.

– Насколько тебе было комфортно в России с точки зрения быта? Может быть, что-то сильно удивило в позитивном или негативном плане?

– Я бы не сказал, что были какие-то непредсказуемые моменты, все-таки я 10 лет жил в России до этого. Но меня удивило то, как здесь все изменилось в лучшую сторону.

В Москве не был где-то лет 14 и когда приехал, по-настоящему обалдел от увиденного. Выхожу у метро «Динамо», а там только запах метро остался тот же – все остальное новое. Москва вообще другим городом стала.

И в Питере все было прекрасно: и город, и рестораны, и ледовые арены.

Получаю огромное удовольствие от жизни в России, пожаловаться вообще не на что, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.