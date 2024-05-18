Гальченюк о России: «Все изменилось к лучшему. Москва другим городом стала, в Питере все прекрасно. Получаю удовольствие от жизни здесь»

Теги СКА Амур светская хроника КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк поделился мнением о качестве жизни в России.

Вчера 30-летний форвард расторг контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с «Амуром». Ранее он выступал в НХЛ.

– Насколько тебе было комфортно в России с точки зрения быта? Может быть, что-то сильно удивило в позитивном или негативном плане?

– Я бы не сказал, что были какие-то непредсказуемые моменты, все-таки я 10 лет жил в России до этого. Но меня удивило то, как здесь все изменилось в лучшую сторону.

В Москве не был где-то лет 14 и когда приехал, по-настоящему обалдел от увиденного. Выхожу у метро «Динамо», а там только запах метро остался тот же – все остальное новое. Москва вообще другим городом стала.

И в Питере все было прекрасно: и город, и рестораны, и ледовые арены.

Получаю огромное удовольствие от жизни в России, пожаловаться вообще не на что, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.

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8 комментариев
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Алекс, ты обидел татар смертельно, не упомянув Казань. Они ждут от тебя денежки на карту в качестве моральной компенсации.
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Ну конечно изменилось , когда выйдешь из метро в Филадельфии в городе Кенигстон то и секунды не хочешь находиться там .
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главное на автобусе в питере не езди, а в москве держись подальше от москва-сити
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Опять же, нет проблем с нажраться, разбить машину и послать ментов - ну если у тебя правильные знакомые...
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Кайфарик.
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Посмотрим, что скажет про 8-часовые полеты
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помню лет 15 назад был на турнире детском, по 94-му году, папа его с русскими родителями вообще не общался, мы мыши серые были для него
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