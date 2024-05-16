Петтерссон о критике: «Стараюсь играть хорошо, но не получается так, как хочется. Хочу показывать лучший хоккей, не могу зацикливаться на плохих матчах»

Элиас Петтерссон ответил на критику своей игры в плей-офф НХЛ.

После четвертого матча серии против « » (2:3) главный тренер «Ванкувера» критически высказался в адрес команды и игры : «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф».

В плей-офф у форварда в активе 4 (1+3) балла в 10 матчах при полезности «минус 2».

«Я хочу показывать лучший хоккей в каждом матче. [Сейчас] прохожу через небольшие невзгоды. Я стараюсь играть хорошо, но не получается так, как хочется.

Что я могу сделать в этой ситуации? Просто постарается сыграть лучше в следующем матче. Не могу зацикливаться на прошлых плохих матчах.

Я могу сосредоточиться только на том, что я могу сделать. Очевидно, я хочу играть лучше и определять результат. Все пошло не так, как мне хотелось. Но не могу зацикливаться на этом.

Что касается слов Токкета, то он отправил послание команде, что все нужно стать лучше. Я знаю, что могу играть лучше, и стараюсь. Может, сейчас не все складывается, но я стараюсь. Я хочу побеждать», – сказал нападающий «Ванкувера».