Петтерссон о критике: «Стараюсь играть хорошо, но не получается так, как хочется. Хочу показывать лучший хоккей, не могу зацикливаться на плохих матчах»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон ответил на критику своей игры в плей-офф НХЛ.

После четвертого матча серии против «Эдмонтона» (2:3) главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет критически высказался в адрес команды и игры Элиаса Петтерссона: «Ему нужно прибавить. В «Ванкувере» не все осознали, что идет плей-офф».

В плей-офф у форварда в активе 4 (1+3) балла в 10 матчах при полезности «минус 2». 

«Я хочу показывать лучший хоккей в каждом матче. [Сейчас] прохожу через небольшие невзгоды. Я стараюсь играть хорошо, но не получается так, как хочется.

Что я могу сделать в этой ситуации? Просто постарается сыграть лучше в следующем матче. Не могу зацикливаться на прошлых плохих матчах.

Я могу сосредоточиться только на том, что я могу сделать. Очевидно, я хочу играть лучше и определять результат. Все пошло не так, как мне хотелось. Но не могу зацикливаться на этом.

Что касается слов Токкета, то он отправил послание команде, что все нужно стать лучше. Я знаю, что могу играть лучше, и стараюсь. Может, сейчас не все складывается, но я стараюсь. Я хочу побеждать», – сказал нападающий «Ванкувера».

3 комментария
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Посмотрел это вью - ваще не "горят глаза" у парня
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Швед откровенно проваливает плэйоф, что тут говорить. Его прихватили, и он тут же сник, этим шведы, кстати, славятся.
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Ответ Flowmaster
Посмотрел это вью - ваще не "горят глаза" у парня
Шведы — спокойные ребята. Если он не дышит огнем из ноздрей, это не значит, что он лопату бросил. В последней игре выиграл решающее вбрасывание на последних минутах, после которого сравняли 2:2. Жаль, потом тут же пропустили 2:3.
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