Колорадо – Даллас: прогноз на третий матч 12 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6,5

Счет в серии 1 – 1 (4 : 3 ОТ, 3 : 5)

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«Даллас Старз» уверенно начали первый матч, вели со счетом 3 : 0, но в итоге уступили в овертайме. После такого повторять подобные ошибки не комильфо, но хозяева чуть было не наступили на те же грабли. Начали матч подопечные Питера Дебура очень уверенно и постоянно тревожили бросками Александра Георгиева. Счет удалось открыть благодаря игре в большинстве. Удаление за выброс шайбы заработал Нэтан Маккиннон, «Даллас» разыграл великолепную комбинацию, и Миро Хейсканен забрасывал в пустые ворота. За три минуты до конца периода счет по броскам был примерно равным, но по голевым моментам 8 – 0 в пользу хозяев. Зато в оставшееся время «Эвеланш» несколько раз могли сравнивать счет, но на высоте был Джейк Эттинджер. В самом начале второго периода техасцы удвоили преимущество. Роопе Хинтца партнеры тоже вывели на пустой угол ворот. Во второй половине периода возможность отличиться получил Евгений Дадонов, но его выход один в ноль закончился нарушением правил. Хейсканен в большинстве забросил свою третью шайбу в плей-офф. Герогиев был закрыт нападающим хозяев и броска не видел.

Примерно все то же самое мы видели в первом матче этих команд. Для верности нужен был четвертый гол. Он не заставил себя ждать, причем «Даллас» смог забросить в меньшинстве. Сразу трое игроков убежали в контратаку, и в сутолоке у ворот первым на шайбе оказался Тайлер Сегин. Есть первый гол нападающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Наверняка техасцы вновь подумали, что уж четыре шайбы «лавинам» точно не отыграть. Но в начале третьего периода Йоэль Кивиранта подкараулил отскок и сократил отставание в счете. В середине периода Брэндон Дьюхейм блокировал бросок в своей зоне, потерял клюшку, взял новую, оказался в зоне хозяев и сделал счет 2 : 4. За четыре минуты до конца третьего игрового отрезка Джаред Беднар заменил Георгиева на шестого полевого игрока. После броска Арттури Лехконена шайба угодила в ногу Валерия Ничушкина и оказалась в воротах. Для «Далласа» запахло жареным, но все же Эса Линделль изловчился и смог из сложного положения забросить в пустые ворота. «Эвеланш» продемонстрировали, что соперникам в Денвере придется непросто. Ну, а Ничушкин отличился в седьмой игре подряд и тем самым повторил рекорд НХЛ, который до этого единолично принадлежал Пэту Лафонтену. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,17 (Olimpbet) до 2,28 (Бетсити)

победа «Даллас Старз» — от 2,65 (Лига Ставок) до 2,92 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Колорадо – Даллас

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