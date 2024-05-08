Александр Кожевников: «Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ – выиграл Кубок Гагарина. Не первый год хорошо тренирует. В «Северстали» проделал большой объем работы»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников считает, что Андрей Разин заслужил приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В тройку претендентов на приз попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей РазинМеталлург»).

«Считаю, что Андрей Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ. Он выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина. Это самое важное.

Плюс Разин не первый год хорошо тренирует.

До этого в «Северстали» он проделал большой объем работы. Андрей – красавец!», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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