Александр Кожевников: «Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ – выиграл Кубок Гагарина. Не первый год хорошо тренирует. В «Северстали» проделал большой объем работы»
Александр Кожевников считает, что Андрей Разин заслужил приз лучшему тренеру сезона КХЛ.
КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В тройку претендентов на приз попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
«Считаю, что Андрей Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ. Он выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина. Это самое важное.
Плюс Разин не первый год хорошо тренирует.
До этого в «Северстали» он проделал большой объем работы. Андрей – красавец!», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.