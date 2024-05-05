Филатов о вылете «Вашингтона»: «Клуб еле заполз в плей-офф с разницей шайб «-37» и посредственной игрой. Победу «Рейнджерс» со счетом 4-0 считаю абсолютно заслуженной»

Никита Филатов прокомментировал победу «Рейнджерс» в серии с «Вашингтоном» (4-0).

«Начнем с того, что я изначально говорил, что эта серия закончится со счетом 4-0 в пользу «Рейнджерс». Для меня в этом неожиданности никакой нет.

« » еле-еле заполз в плей-офф с разницей шайб «-37» и абсолютно посредственной игрой. Этот мощный «Рейнджерс» обладает явным лидером в лице , отличным вратарем и невероятно крепкой линией обороны. Там не только классные защитники, но и замечательная организация игры в обороне.

Если «Вашингтон» по ходу серии и цеплялся, то я не могу сказать, что он какой-то матч провел на равных и должен был его забирать. Поэтому я считаю победу « » со счетом 4-0 абсолютно заслуженной», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.