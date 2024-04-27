В Казани пройдет 2-й хоккейный турнир среди исламских стран при поддержке «Ак Барса». В нем сыграют любительские команды Азербайджана, Турции, Казахстана, Монголии, Ирана, Кыргызстана и сборная Татарстана

В Казани пройдет второй международный хоккейный турнир среди исламских стран.

Соревнование пройдет под эгидой Организации развития хоккея исламских стран при поддержке хоккейного клуба « ».

Турнир приурочен к XV Международному экономическому форуму форуму «Россия – Исламский мир Kazan Forum», который состоится в столице Татарстана с 14 по 19 мая.

В соревновании примут участие 8 мужских команд из Азербайджана, Турции, , Пакистана, Монголии, Ирана, Ливана, Бахрейна и Кыргызстана. Также в турнире сыграет сборная Республики Татарстан. Мероприятие посетят более 140 спортсменов и делегатов федераций хоккея стран ОРХИС.

За 5 игровых дней на льду «Татнефть Арены» команды сыграют 20 матчей. Сборные разделены на две игровые группы по уровню хоккейного мастерства: А и В.

В первой выступят сборные Ливана, Казахстана, Республики Татарстан и смешанная команда (Кыргызстан + Турция). Во второй группе сыграют команды из Ирана, Бахрейна и Азербайджана, а также еще один смешанный коллектив (Монголия + Пакистан). Для команды Азербайджана Кубок ОРХИС станет первым в истории международным турниром.