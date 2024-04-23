Савчик продлил контракт с «Витязем» на 2 года: «Очень рад, что остаюсь. Хочется исправиться за прошлый сезон»

Теги Витязь КХЛ Иван Савчик Хоккей

«Витязь» подписал новый контракт с Иваном Савчиком на два года.

23-летний форвард провел прошлый сезон в подмосковной команде. 

На его счету 19 (9+10) очков за 62 матча при показателе полезности «-20».

«Приятно, что «Витязь» предложим мне новый контракт! Очень рад, что остаюсь в этом клубе, мне все нравится, будем работать дальше!

В первую очередь хочется исправиться за неудачу в прошедшем сезоне.

Я надеюсь, что мы выполним поставленные перед нами задачи, хочется реабилитироваться перед нашими болельщиками!» – сказал нападающий «Витязя» Иван Савчик.

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