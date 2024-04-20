«Зальцбург» выиграл 3-й титул подряд в австрийской лиге. 37-летний Томас Раффль стал MVP плей-офф – 11+8 в 19 играх

Теги результаты матчей Зальцбург Клагенфурт высшая лига Австрия Райан Мерфи Томас Раффль Чей Геноуэй Хоккей

«Зальцбург» выиграл 3-й титул подряд в австрийской лиге.

В финальной серии клуб одержал победу над «Клагенфуртом» (4-3, 6:2 в седьмом матче). 

«Зальцбург» стал первым клубом в истории IceHL (ранее – EBEL), выигравшим 3 титула подряд. В текущем формате лига существует с сезона-2003/04.

Сейчас в нее входят клубы из Австрии (8), Италии (3), Словении и Венгрии (по 1). 

Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Зальцбурга» Томас Раффль – 19 (11+8) очков в 19 играх. Это старший брат бывшего игрока клубов НХЛ Михаэля Раффля. 

За команду также выступают вратарь Атте Толванен (старший брат форварда «Сиэтла» Эели Толванена) и известные по выступлениям в НХЛ и КХЛ защитники Чей Геноуэй (19 игр в плей-офф, 7 очков, 2+5) и Райан Мерфи (19 игр, 10 очков, 1+9). 

3 комментария
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Лет 10+ назад это они же играли в МХЛ?
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Ответ Диандерталец
Лет 10+ назад это они же играли в МХЛ?
Ну да, играла молодежная команда из этой системы.
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Ответ Александр Балабанов
Ну да, играла молодежная команда из этой системы.
Прикольно. Я был на их матче с Динамо С-Пб.
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