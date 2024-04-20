«Зальцбург» выиграл 3-й титул подряд в австрийской лиге. 37-летний Томас Раффль стал MVP плей-офф – 11+8 в 19 играх

«Зальцбург» выиграл 3-й титул подряд в австрийской лиге.

В финальной серии клуб одержал победу над «Клагенфуртом» (4-3, 6:2 в седьмом матче).

« » стал первым клубом в истории IceHL (ранее – EBEL), выигравшим 3 титула подряд. В текущем формате лига существует с сезона-2003/04.

Сейчас в нее входят клубы из Австрии (8), Италии (3), Словении и Венгрии (по 1).

Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Зальцбурга» Томас Раффль – 19 (11+8) очков в 19 играх. Это старший брат бывшего игрока клубов НХЛ Михаэля Раффля.

За команду также выступают вратарь Атте Толванен (старший брат форварда «Сиэтла» Эели Толванена) и известные по выступлениям в НХЛ и КХЛ защитники (19 игр в плей-офф, 7 очков, 2+5) и (19 игр, 10 очков, 1+9).