Борис Майоров: «Работа судей – не дело Медведева. Пусть руководит СКА и делает так, чтобы его клуб не вылетал в первом раунде»

Теги СКА судьи Александр Медведев Борис Майоров КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Майоров считает, что Александр Медведев не должен заниматься судейством.

КХЛ оштрафовала петербургский клуб на 500 тысяч рублей за критику судейства Медведевым после поражения от «Автомобилиста» (1-4). СКА сообщил, что опротестует наложенный штраф.

«Работа судей – не его дело. В КХЛ есть руководители, которые должны с этим разбираться и принимать решения.

Пусть Александр Медведев руководит СКА и делает так, чтобы его клуб не вылетал в первом раунде», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

23 комментария
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Какой-то неправильный ветеран этот Борис Майоров. Не по методичке вещает. Вольнодумства себе позволяет.
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Достойно!
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Эта сладкая парочка из СКА уже всех достала.
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Борис Саныч - луч света в тёмном царстве :)
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Ответ suzanna1969
У Майора деменция. Как в первом раунде?
Для тебя он - Борис Александрович!
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Уважение!!!
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Шах и мат, нормальный мужик ни то что Кожевников тряпка половая
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Красиво приземлил!
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Борис Саныч молодец) Каждый должен заниматься своим делом и на зеркало неча пенять.
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Респект.
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Отличный ответ!
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Малодчик Саныч: Хорошо ответил.....
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Отлично сказал.
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Приятно, что есть оппозиция подхалимам.
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Борис, ты прав!
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Отлично сказано! Ни убавить, ни прибавить! Каждый баран должен нести СВОИ яйца!!!
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Хорошо быть заслуженным пенсионером - ниоткуда не попросят.
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Борис Александрович легенда мирового уровня на все времена , кумир миллионов . Для него авторитетов нет. Тем более какой -то пешеход на прямых ногах. Отлично сказал. Такие люди рубят правду матку перед любыми функционерами. Надеюсь после слов такого мэтра все засунут языки про судейство в одно место.
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Ответ Габорик
Борис Саныч - луч света в тёмном царстве :)
Да ну будет Вам. Как раз за ситуацию с нытьём СКА от всех прилетает. Поделом, правда
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Ответ suzanna1969
У Майора деменция. Как в первом раунде?
С чего ты решил, что у Мыйорого деменция?По себе судишь???Ума не хватило понять, что Майоров мог говорить о следующем сезоне????Или ты где-то видишь соответствие данной фразы о первом круге касаемо прошедшего сезона??
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Ответ Леонид Сорокин
Красиво приземлил!
Типа "опустил"??🤣🤣🤣
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