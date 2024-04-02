Борис Майоров: «Работа судей – не дело Медведева. Пусть руководит СКА и делает так, чтобы его клуб не вылетал в первом раунде»

Борис Майоров считает, что Александр Медведев не должен заниматься судейством.

КХЛ оштрафовала петербургский клуб на 500 тысяч рублей за критику судейства Медведевым после поражения от «Автомобилиста» (1-4). СКА сообщил, что опротестует наложенный штраф.

«Работа судей – не его дело. В КХЛ есть руководители, которые должны с этим разбираться и принимать решения.

Пусть Александр Медведев руководит СКА и делает так, чтобы его клуб не вылетал в первом раунде», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.