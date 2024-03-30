Борис Майоров: «Спартак» сыграл на «четыре с плюсом». Были сделаны правильные шаги. Состав подобрался приличный, но это не значит, что сразу должны стать чемпионом»

Теги Спартак Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров считает, что «Спартак» провел сезон на «четыре с плюсом».

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Хоккейный «Спартак» на протяжении многих лет то существовал, то нет. То собирал хорошую команду, то она оказывалась слишком посредственной.

Считаю, что в этом году были сделаны правильные шаги. Состав у «Спартака» подобрался приличный, но это не значит, что команда сразу должна стать чемпионом.

Что такое путь к чемпионству? Это постепенные успехи, стабильность состава с подбором соответствующих игроков и постоянным тренерским штабом.

Я считаю, что «Спартак» в этом сезоне сыграл на «четыре с плюсом», – сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.

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