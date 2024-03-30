Борис Майоров: «Спартак» сыграл на «четыре с плюсом». Были сделаны правильные шаги. Состав подобрался приличный, но это не значит, что сразу должны стать чемпионом»

Борис Майоров считает, что «Спартак» провел сезон на «четыре с плюсом».

« » уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Хоккейный «Спартак» на протяжении многих лет то существовал, то нет. То собирал хорошую команду, то она оказывалась слишком посредственной.

Считаю, что в этом году были сделаны правильные шаги. Состав у «Спартака» подобрался приличный, но это не значит, что команда сразу должна стать чемпионом.

Что такое путь к чемпионству? Это постепенные успехи, стабильность состава с подбором соответствующих игроков и постоянным тренерским штабом.

Я считаю, что «Спартак» в этом сезоне сыграл на «четыре с плюсом», – сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» .