Агент Криштофа об отказе Словакии брать на ЧМ игроков из КХЛ: «Отрешение от сборной – большое разочарование. Если бы в Словакии платили такую же зарплату, он играл бы там»

Агент Михала Криштофа высказался об отказе Словакии брать игроков из КХЛ на ЧМ.

Ранее стало известно, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году. Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая.

Михал Криштоф в этом сезоне сыграл 54 матча за «Сочи». В активе 30-летнего форварда 32 (9+23) набранных очка.

«Сам отношусь к таким решениям отрицательно, ведь Михал – профессиональный спортсмен, который представлял сборную ранее. Если бы команды из чемпионата Словакии могли ему платить такую зарплату, как в КХЛ, то он играл бы там при соответствующей конкуренции.

Жизнь каждого спортсмена коротка, каждому нужно успеть за короткое время попасть в лучшую лигу мира, заработать для себя и своей семьи. И для каждого большая честь выступать за национальную сборную, а отрешение от нее – большое разочарование.

С пониманием отношусь к таким решениям со стороны европейских федераций, так как мы прекрасно понимаем, что на них идет давление извне. Может, они и хотели сделать по-другому, но у них просто нет возможности», – сказал агент игрока Андрей Матвеев.