«Лада» отпускает Десяткова в «Витязь»: «Понимаем, что такие предложения бывают редко»

Генеральный директор «Лады» подтвердил, что Павел Десятков покинет клуб.

Ранее сообщалось, что помощник Олега Браташа может уйти из тольяттинского клуба и стать главным тренером «Витязя».

«Мы понимаем, что такие предложения, чтобы стать главным в , бывают редко, поэтому мы Десяткова на эту работу отпускаем. Вопрос согласован со всеми руководителями клуба», – сказал Александр Чеботарев.

Генеральный менеджер « » Игорь Варицкий не подтвердил эту информацию.

«Сейчас вокруг нашего клуба ходил много слухов: то его возглавит, то Павел Десятков. Но все они имеют действующие контракты до 1 мая, и пока они не расторгнуты», – сказал Варицкий.

Чеботарев добавил, что ситуация с контрактами является технической, и заявил: «Как только Десятков придет с бумагой об увольнении, мы ее немедленно подпишем».