«Лада» отпускает Десяткова в «Витязь»: «Понимаем, что такие предложения бывают редко»

Теги Лада Витязь Вадим Епанчинцев Александр Чеботарев КХЛ Игорь Варицкий Павел Десятков Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор «Лады» подтвердил, что Павел Десятков покинет клуб.

Ранее сообщалось, что помощник Олега Браташа может уйти из тольяттинского клуба и стать главным тренером «Витязя». 

«Мы понимаем, что такие предложения, чтобы стать главным в КХЛ, бывают редко, поэтому мы Десяткова на эту работу отпускаем. Вопрос согласован со всеми руководителями клуба», – сказал Александр Чеботарев.

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий не подтвердил эту информацию.

«Сейчас вокруг нашего клуба ходил много слухов: то его Вадим Епанчинцев возглавит, то Павел Десятков. Но все они имеют действующие контракты до 1 мая, и пока они не расторгнуты», – сказал Варицкий.

Чеботарев добавил, что ситуация с контрактами является технической, и заявил: «Как только Десятков придет с бумагой об увольнении, мы ее немедленно подпишем».

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