«Лада» отпускает Десяткова в «Витязь»: «Понимаем, что такие предложения бывают редко»
Генеральный директор «Лады» подтвердил, что Павел Десятков покинет клуб.
Ранее сообщалось, что помощник Олега Браташа может уйти из тольяттинского клуба и стать главным тренером «Витязя».
«Мы понимаем, что такие предложения, чтобы стать главным в КХЛ, бывают редко, поэтому мы Десяткова на эту работу отпускаем. Вопрос согласован со всеми руководителями клуба», – сказал Александр Чеботарев.
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий не подтвердил эту информацию.
«Сейчас вокруг нашего клуба ходил много слухов: то его Вадим Епанчинцев возглавит, то Павел Десятков. Но все они имеют действующие контракты до 1 мая, и пока они не расторгнуты», – сказал Варицкий.
Чеботарев добавил, что ситуация с контрактами является технической, и заявил: «Как только Десятков придет с бумагой об увольнении, мы ее немедленно подпишем».