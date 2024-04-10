Гартнер поздравил Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ голами: «У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить»
Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ шайбами.
Капитан «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).
Он достиг этой отметки в 18-м из 19 сезонов в карьере и обогнал Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.
«Привет, Ови, это Майк Гартнер. Я просто хотел поздравить тебя с этим достижением. Мы делили этот рекорд очень недолго, но я благодарен за это, а сейчас он полностью твой.
У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить. Удачи и всего наилучшего», – сказал бывший форвард «Кэпиталс».
Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы