Гартнер поздравил Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ голами: «У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Майк Гартнер Хоккей

Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ шайбами.

Капитан «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

Он достиг этой отметки в 18-м из 19 сезонов в карьере и обогнал Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.

«Привет, Ови, это Майк Гартнер. Я просто хотел поздравить тебя с этим достижением. Мы делили этот рекорд очень недолго, но я благодарен за это, а сейчас он полностью твой. 

У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить. Удачи и всего наилучшего», – сказал бывший форвард «Кэпиталс». 

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

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19 комментариев
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Если бы не тот ковидный сезон было бы 19 из 19.
+17
-1
+16
Молодец! По-хорошему, по-спортивному поздравил!
+8
0
+8
Помню как Гартнер часто приезжал играть за сборную Канады на ЧМ. Очень быстрый хоккеист, с хорошим броском.
+6
0
+6
Привет Шумову
+5
0
+5
Ответ Алексей Иванов
Локаут 20 из 20
Он в локаут сезона 12/13 сделал 32 шайбы
+5
-1
+4
Ответ Алексей Иванов
Локаут 04
Он не поехал туда просто, это не считается как проведённый сезон. Наоборот закалился в РХЛ провёл лишний сезончик. И отобрал у Сида Колдер
+2
0
+2
Ответ Ми Ша
Там у них менталитет иной, они радуются успехам других. Это не быдло-стадо которое пытается утопить ближнего
Святая Америка, аллилуйя!
+2
0
+2
Хорошо сказал
+2
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+1
Достойно уважения
+1
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Гартнер мужик.
+1
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+1
Ответ Evgeny Trifonov
Он в локаут сезона 12/13 сделал 32 шайбы
Локаут 04
+1
0
+1
Ответ 87mores
Есть сомнения, что поехал бы?
Есть уверенность что он забил бы? По фактам у него 18 из 19 из за ковидного сезона.
+1
0
+1
Но другой рекорд, 15 подряд сезонов 30+, вы, все же, делите
0
0
0
В СА все следят за игрой Сани и умные люди конечно будут рады, если он возьмёт главную вершину. Для Лиги это тоже будет знаково...
0
0
0
Ответ Evgeny Trifonov
Он в локаут сезона 12/13 сделал 32 шайбы
Речь про сезон 04/05
0
0
0
Ответ Evgeny Trifonov
Он не поехал туда просто, это не считается как проведённый сезон. Наоборот закалился в РХЛ провёл лишний сезончик. И отобрал у Сида Колдер
Есть сомнения, что поехал бы?
+1
-1
0
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