Гартнер поздравил Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ голами: «У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить»

Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина с рекордом по сезонам с 30+ шайбами.

Капитан « » забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (2:1).

Он достиг этой отметки в 18-м из 19 сезонов в карьере и обогнал Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.

«Привет, Ови, это Майк Гартнер. Я просто хотел поздравить тебя с этим достижением. Мы делили этот рекорд очень недолго, но я благодарен за это, а сейчас он полностью твой.

У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который ты собираешься побить. Удачи и всего наилучшего», – сказал бывший форвард «Кэпиталс».

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы