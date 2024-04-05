Трактор – Локомотив: прогноз на четвертый матч 8 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 4,5

Счет в серии 0 – 3 (2 : 5, 2 : 3 ОТ, 1 : 2)

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Преимущество «Локомотива» в этой серии предполагалось изначально, но чтобы вот так 3 – 0 после трех матчей… «Трактор» сам совсем недавно убрал московское «Динамо» в четырех поединках и сейчас может оказаться на месте москвичей. Более того, уральцы в двух предыдущих сериях в общей сложности проиграли всего два матча. Можно в очередной раз завести платинку про травму Зака Фукале, нот дело все-таки не в ней. Челябинцы проигрывают не из-за вратарских ошибок. «Локомотив» контролирует ход каждого матча и серии в целом. Команда умеет играть по счету, когда нужно прибавить она это делает, а про оборону сказано и написано уже многое. У «Трактора» в этой серии возникли проблемы с реализацией большинства. Нельзя сказать, что в поединках против «Динамо» оно работало как часы, но там все же было заброшено пять шайб, когда у челябинцев было на одного игрока больше. Тут пока одна, да и то в самом конце третьего матча, когда пришлось снять вратаря. Удалось забросить в формате шесть на четыре. «Локомотив» в этом плане выглядит лучше, реализация три из восьми. Еще одна проблема «Трактора» заключается в том, что пока не проявляют себя лидеры. Например, Максим Шабанов до матчей с «Локомотивом» забросил три шайбы и сделал семь результативных передач, но в этой серии отличился лишь раз в том самом формате шесть на четыре, отдав результативную передачу Семену Дер-Аргучинцеву.

У «Локомотива», напротив, нет ярко выраженного лидера, опасность может исходить от любого игрока, и в этом тоже преимущество команды Игоря Никитина. В третьей игре все пошло для хозяев наперекосяк уже в самом дебюте, когда Рушан Рафиков нанес бросок по воротам со средней дистанции, а Егор Аверин подставил клюшку на пятачке. Вообще ярославцы осознанно в каждой игре создают перед воротами «Трактора» трафик, и не важно, кто является голкипером, Фукале или Мыльников. От таких подставлений не спасет ни один вратарь в мире. Открыв счет, гости, как обычно, начали контролировать игру. Более того, на первый перерыв команды вполне могли уйти при счете 3 : 0, но каркас ворот играл за хозяев. Во второй половине стартового периода гости начали удаляться. Казалось бы, вот он шанс, но три попытки забросить в большинстве в течение восьми минут прошли впустую. Да и как реализовать лишнего, если вход в зону удается с грехом пополам. В середине матча гости забросили вторую шайбу, на этот раз отличился Георгий Иванов. По такой игре это стало приговором. Та самая шайба Семена Дер-Аргучинцева, уже ни на что не влияла. Теперь челябинцам нужно выигрывать четыре матча подряд, но скорее все завершится уже в понедельник. Коэффициенты букмекеров на четвертую игру серии.

победа «Трактора» — от 2,45 (Pari) до 2,50 (BetBoom, Бетсити)

победа «Локомотива» — от 2,50 (Лига Ставок) до 2,60 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч серии Трактор – Локомотив

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