Трактор – Локомотив где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 8 апреля
В понедельник, 8 апреля, сыграют Трактор и Локомотив в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Трактор – Локомотив
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Прогноз на четвертый матч серии Трактор – Локомотив
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- Дата проведения
- 8 апреля, 17.00, «Арена Трактор»