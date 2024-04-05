Трактор – Локомотив где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, сыграют Трактор и Локомотив в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Трактор – Локомотив

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч серии Трактор – Локомотив

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