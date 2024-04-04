Кудашов про слухи об увольнении из «Динамо»: «Знаю, кто и через кого заказывает статьи. Перед плей-офф контракт был одобрен, для меня все было ясно и понятно»
Алексей Кудашов прокомментировал слухи о возможном уходе из «Динамо».
Недавно московский клуб продлил контракт с 52-летним специалистом. Под его руководством «Динамо» выиграло Кубок Континента в этом сезоне, но проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина (0-4).
Сразу после поражения в серии появились слухи о возможном увольнении Алексея Кудашова.
«Во-первых, я прекрасно понимаю, что приблизительно у нас может написать пресса, специалисты, критики, заказные статьи в определенный момент о разных ситуациях, происходящих в хоккее.
Я знаю не понаслышке нашу лигу, нашу хоккейную общественность, знаю, кто заказывает статьи, через кого заказывают, кто подставные люди. Знаю, кто правду пишет, кто свое мнение говорит.
В иной ситуации пишут люди, которые в чем-то заинтересованы. Было же сказано, что на совете директоров перед плей-офф у меня контракт был одобрен.
И я это знал, просто перед плей-офф мы не стали встряхивать ситуацию, добавлять лишних эмоций, лишний раз обсуждать. Поэтому пытались сконцентрироваться на плей-офф.
Для меня, например, все было ясно и понятно», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Также как и контракты Уила и О Делла.