Кудашов про слухи об увольнении из «Динамо»: «Знаю, кто и через кого заказывает статьи. Перед плей-офф контракт был одобрен, для меня все было ясно и понятно»

Алексей Кудашов прокомментировал слухи о возможном уходе из «Динамо».

Недавно московский клуб продлил контракт с 52-летним специалистом. Под его руководством «Динамо» выиграло Кубок Континента в этом сезоне, но проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина (0-4).

Сразу после поражения в серии появились слухи о возможном увольнении Алексея Кудашова.

«Во-первых, я прекрасно понимаю, что приблизительно у нас может написать пресса, специалисты, критики, заказные статьи в определенный момент о разных ситуациях, происходящих в хоккее.

Я знаю не понаслышке нашу лигу, нашу хоккейную общественность, знаю, кто заказывает статьи, через кого заказывают, кто подставные люди. Знаю, кто правду пишет, кто свое мнение говорит.

В иной ситуации пишут люди, которые в чем-то заинтересованы. Было же сказано, что на совете директоров перед плей-офф у меня контракт был одобрен.

И я это знал, просто перед плей-офф мы не стали встряхивать ситуацию, добавлять лишних эмоций, лишний раз обсуждать. Поэтому пытались сконцентрироваться на плей-офф.

Для меня, например, все было ясно и понятно», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.