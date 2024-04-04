Алексей Кудашов: «За Овечкиным слежу. Когда была пауза, он сказал, что незачем о нем переживать, что начнет забивать. И он сдержал слово»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Кудашов Александр Овечкин КХЛ Динамо ТАСС Хоккей

Алексей Кудашов сообщил, что следит за выступлением Александра Овечкина в НХЛ.

– Следите ли вы сейчас за НХЛ и удивились ли вы тому, что «Вашингтон» ближе к концу регулярного чемпионата сумел забраться в зону плей-офф?

– За НХЛ по возможности я следил во время сезона, слежу и сейчас, учитывая, что сейчас появилось чуть больше времени, чтобы полноценно смотреть игры – не кусками, а целиком.

За Александром [Овечкиным], естественно, слежу. Больше того, когда у него была пауза и он был в Дубае, он сказал, что незачем о нем переживать, что он начнет забивать, и сдержал свое слово.

– Вы связывались с ним?

– Конечно, мы общаемся. А за «Вашингтоном», если быть честным, слежу, переживаю, чтобы они попали в плей-офф. Но их игру я так много не смотрю.

– Не удивились, что Овечкин прибавил после паузы?

– Он же сказал, что она ему пошла на пользу. Значит, так оно и есть, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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