Кожевников о продлении контракта Кудашова: «Динамо» шло хорошо, показывало хороший хоккей, стало чемпионом континента. Не нужно делать жестких выводов из-за вылета в 1/4»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Александр Кожевников Динамо Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал продление контракта Алексея Кудашова.

«Динамо» заключило новое соглашение с главным тренером – оно рассчитано на 2 года. 

«Абсолютно нормально смотрю на решение «Динамо» продлить контракт с Кудашовым. В клубе так решили, выбрали такой путь развития, мы в данной ситуации лишь сторонние наблюдатели, которые никак не влияют на ситуацию.

По сезону «Динамо» шло хорошо, команда показывала хороший хоккей, стали чемпионами континента. Это уже должно о многом говорить. Из-за вылета в четвертьфинале Кубка Гагарина не нужно делать серьезных и жестких выводов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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