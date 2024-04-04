Кожевников о продлении контракта Кудашова: «Динамо» шло хорошо, показывало хороший хоккей, стало чемпионом континента. Не нужно делать жестких выводов из-за вылета в 1/4»
Александр Кожевников прокомментировал продление контракта Алексея Кудашова.
«Динамо» заключило новое соглашение с главным тренером – оно рассчитано на 2 года.
«Абсолютно нормально смотрю на решение «Динамо» продлить контракт с Кудашовым. В клубе так решили, выбрали такой путь развития, мы в данной ситуации лишь сторонние наблюдатели, которые никак не влияют на ситуацию.
По сезону «Динамо» шло хорошо, команда показывала хороший хоккей, стали чемпионами континента. Это уже должно о многом говорить. Из-за вылета в четвертьфинале Кубка Гагарина не нужно делать серьезных и жестких выводов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.