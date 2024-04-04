Буцаев пройдет просмотр в «Ладе». Дэниэл пропустил сезон по состоянию здоровья

Теги Лада Вячеслав Буцаев КХЛ Дэниэл Буцаев Хоккей

Дэниэл Буцаев заключил просмотровый контракт с «Ладой».

23-летний нападающий будет находиться с командой вплоть до завершения тренировочного процесса команды в апреле.

Дэниэл Буцаев, рожденный в США, играл в КХЛ за «Нефтехимик» и «Витязь», когда эти команды тренировал его отец – Вячеслав Буцаев.

Этот сезон хоккеист полностью пропустил по состоянию здоровья.

«Лада» заняла седьмое место в Восточной конференции. В плей-офф команда из Тольятти уступила в серии «Авангарду» со счетом 1-4.

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