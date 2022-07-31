Кожевников об отце и сыне Буцаевых в «Витязе»: «Семейный дуэт тоже будет фактором. В нашем хоккее сыновьям великих тяжело»

назвал скользкими ситуации, когда отец и сын находятся в одной команде.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в , где под руководством Вячеслава Буцаева будет играть его сын – 21-летний форвард Дэниэл Буцаев.

– Насколько понимаю, отец и сын пошли вместе еще с «Нефтехимика», и для «Витязя» семейный дуэт тоже будет фактором. – мастер, чемпион, он прекрасно знает все взаимоотношения внутри раздевалки. Поэтому как тренер сто раз перестрахуется, прежде чем сделать выбор.

Кстати, насколько понимаю, похожая скользкая ситуация с сыновьями была в «Ак Барсе» и ЦСКА у . К хорошему она не привела, так что тут действительно нужна перестраховка.

– Кому в данной ситуации тяжелее – отцам или сыновьям?

– Мне трудно сказать, в хоккее сам с ней не сталкивался. Но вы посмотрите, как сыновьям великих тяжело в нашем хоккее. Могу вспомнить сыновей или Вячеслава Анисина, список можно продолжать, – сказал Кожевников.