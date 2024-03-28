«Кубок Будущего» пройдет в Новосибирске 25-28 апреля. Участвуют сборные U20 России, Казахстана, Беларуси и команда Студенческой лиги

В Новосибирске с 25 по 28 апреля пройдет «Кубок Будущего».

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Лига Ставок Кубок Будущего» – международный турнир с участием молодежных команд.

На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

27 апреля болельщиков ожидает турнир в формате «3х3».

Расписание

25 апреля

19:30 Казахстан U20 – Белоруссия U20

13:30 Россия U20 – СХЛ

26 апреля

19:30 Белоруссия U20 – СХЛ

13:30 Россия U20 – Казахстан U20

27 апреля

22:30 Турнир 3Х3

28 апреля

17:00 Казахстан U20 – СХЛ

21:00 Россия U20 – Белоруссия U20

Указано московское время.