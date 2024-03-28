«Кубок Будущего» пройдет в Новосибирске 25-28 апреля. Участвуют сборные U20 России, Казахстана, Беларуси и команда Студенческой лиги
В Новосибирске с 25 по 28 апреля пройдет «Кубок Будущего».
С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Лига Ставок Кубок Будущего» – международный турнир с участием молодежных команд.
На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.
27 апреля болельщиков ожидает турнир в формате «3х3».
Расписание
25 апреля
19:30 Казахстан U20 – Белоруссия U20
13:30 Россия U20 – СХЛ
26 апреля
19:30 Белоруссия U20 – СХЛ
13:30 Россия U20 – Казахстан U20
27 апреля
22:30 Турнир 3Х3
28 апреля
17:00 Казахстан U20 – СХЛ
21:00 Россия U20 – Белоруссия U20
Указано московское время.
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