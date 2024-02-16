Sports.ru бесплатно покажет матч «Спартак» – «Ак Барс» Фонбет Чемпионата КХЛ

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«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.

Матч пройдет 17 февраля на арене «Мегаспорт», начало – в 17:00 по московскому времени.

Обе команды уже оформили выход в плей-офф. «Спартак» после серии из 4 побед проиграл «Северстали», «Ак Барс» в двух последних играх одержал победы над «Нефтехимиком» и «Металлургом». В январе на домашней арене казанцы взяли верх над красно-белыми в серии буллитов.

Sports.ru покажет игру в прямом эфире.

Ссылка на трансляцию.

Опубликовал Sports.ru

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