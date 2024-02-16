Sports.ru бесплатно покажет матч «Спартак» – «Ак Барс» Фонбет Чемпионата КХЛ
«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.
Матч пройдет 17 февраля на арене «Мегаспорт», начало – в 17:00 по московскому времени.
Обе команды уже оформили выход в плей-офф. «Спартак» после серии из 4 побед проиграл «Северстали», «Ак Барс» в двух последних играх одержал победы над «Нефтехимиком» и «Металлургом». В январе на домашней арене казанцы взяли верх над красно-белыми в серии буллитов.
Sports.ru покажет игру в прямом эфире.
Ссылка на трансляцию.