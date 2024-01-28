Василевский вышел на чистое 4-е место по победам в истории НХЛ среди российских вратарей, обойдя Варламова
Андрей Василевский выиграл 279-й матч в НХЛ.
Вратарь «Тампы» отбил 21 бросок из 24 в игре против «Нью-Джерси» (6:3).
Теперь в его активе 279 побед в 451 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он превзошел достижение голкипера «Айлендерс» Семена Варламова (278 побед в 599 матчах) и вышел на чистое 4-е место в истории лиги среди российских вратарей.
3-е место занимает Николай Хабибулин (333 победы в 799 играх), 2-е – Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах). Рекордсмен – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (383 победы в 678 играх).
Сёма! Возвращайся к Колорадам. А то так 3 сотни и не выбьешь в итоге.