Василевский вышел на чистое 4-е место по победам в истории НХЛ среди российских вратарей, обойдя Варламова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский выиграл 279-й матч в НХЛ.

Вратарь «Тампы» отбил 21 бросок из 24 в игре против «Нью-Джерси» (6:3).

Теперь в его активе 279 побед в 451 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он превзошел достижение голкипера «Айлендерс» Семена Варламова (278 побед в 599 матчах) и вышел на чистое 4-е место в истории лиги среди российских вратарей.

3-е место занимает Николай Хабибулин (333 победы в 799 играх), 2-е – Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах). Рекордсмен – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (383 победы в 678 играх).

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3 комментария
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Но Хабибулин-то в НХЛ скоро вернётся и статистику поправит. Сразу после окончания контракта с «Торпедо»
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Вроде не разыгрался, но при Васе Тампа стала таинственным образом побеждать. Педагог, короче.
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Сёму, увы, не поддержали сегодня партнёры, так-то он 3-й звездой матча был признан.
Сёма! Возвращайся к Колорадам. А то так 3 сотни и не выбьешь в итоге.
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