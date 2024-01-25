Мисюль вызван в «Нью-Джерси». Защитник набрал 11 очков в 30 матчах в АХЛ

Даниил Мисюль вызван в основной состав «Нью-Джерси».

Российский хоккеист и форвард Джастин Даулинг переведены в основной состав «Дэвилс» из АХЛ.

Расположение «Нью-Джерси» ранее покинули нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут, которые входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018. Игроки того состава подозреваются в сексуальном насилии.

Даниил Мисюль провел 30 матчей в нынешнем чемпионате АХЛ и набрал 11 (3+8) баллов.

Джастин Даулинг отметился 19 (8+11) очками за результативность в 30 играх за «Ютику».