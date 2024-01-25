Мисюль вызван в «Нью-Джерси». Защитник набрал 11 очков в 30 матчах в АХЛ

Теги Нью-Джерси НХЛ АХЛ Ютика Джастин Даулинг Даниил Мисюль Хоккей

Даниил Мисюль вызван в основной состав «Нью-Джерси».

Российский хоккеист и форвард Джастин Даулинг переведены в основной состав «Дэвилс» из АХЛ.

Расположение «Нью-Джерси» ранее покинули нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут, которые входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018. Игроки того состава подозреваются в сексуальном насилии.

Даниил Мисюль провел 30 матчей в нынешнем чемпионате АХЛ и набрал 11 (3+8) баллов.

Джастин Даулинг отметился 19 (8+11) очками за результативность в 30 играх за «Ютику».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший шанс
С его ростом может и зацепиться за основу)
Вроде как один из лучших дефов в фарме
0
0
0
не думал, что он заиграет в этом году, все таки у дьяволов в защите конкуренция дьявольская, но травмы и эта мутная история с канадской молодежкой помогла Даниилу. к слову конкурент Мисюля Хатакка тоже был поднят из фарма и потрясающий матч провел с Вегасом
0
0
0
удачи
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий