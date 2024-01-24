«Ак Барс» предлагал Билялову продлить контракт с понижением зарплаты. Вратарь отказал (Metaratings)

Стали известны подробности предложения «Ак Барса» по контракту с Тимуром Биляловым.

Действующее соглашение вратаря с казанским клубом рассчитано до конца этого сезона. Весной хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

По информации Metaratings.ru, «Ак Барс» предлагал Билялову продлить контракт с понижением зарплаты. Сторона игрока отклонила этот вариант.

Ранее сообщалось, что стороны не согласовали срок и финансовую составляющую контракта. Переговоры приостановлены, но скоро возобновятся.