«Ак Барс» предлагал Билялову продлить контракт с понижением зарплаты. Вратарь отказал (Metaratings)

Теги Ак Барс КХЛ Тимур Билялов деньги Хоккей

Стали известны подробности предложения «Ак Барса» по контракту с Тимуром Биляловым.

Действующее соглашение вратаря с казанским клубом рассчитано до конца этого сезона. Весной хоккеист может стать неограниченно свободным агентом. 

По информации Metaratings.ru, «Ак Барс» предлагал Билялову продлить контракт с понижением зарплаты. Сторона игрока отклонила этот вариант.

Ранее сообщалось, что стороны не согласовали срок и финансовую составляющую контракта. Переговоры приостановлены, но скоро возобновятся. 

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