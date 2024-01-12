Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 10 очков и «+10» в 41 игре
Александр Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто».
Защитник «Айлендерс» внес вклад в победу команды над «Торонто» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 24-летнего россиянина 10 (4+6) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+10» и среднем времени на льду 22:45.
За карьеру – 51 (10+41) балл в 250 играх.
Сегодня Романов (21:26, 0:10 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.