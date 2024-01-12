Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 10 очков и «+10» в 41 игре

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто».

Защитник «Айлендерс» внес вклад в победу команды над «Торонто» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 24-летнего россиянина 10 (4+6) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+10» и среднем времени на льду 22:45. 

За карьеру – 51 (10+41) балл в 250 играх. 

Сегодня Романов (21:26, 0:10 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. 

2 комментария
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Переломная шайба в матче. Породистая такая.
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Перед тем как забить гол у Романова - был классный ван-таймер, в следующей атаке забил хлестким четким кистевым. У Романова классный бросок, мог бы забивать больше, Айлендерс делает ставку в большинстве на других, у Романова видимо другие задачи.
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