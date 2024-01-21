Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 11-м матче подряд в МХЛ. У форварда 5 баллов и «плюс 4» в игре с «Тайфуном»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Тайфун Иван Демидов Хоккей

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал пять очков в матче МХЛ.

18-летний нападающий СКА-1946 забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в игре против «Тайфуна» (8:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Также хоккеист заработал показатель полезности «плюс 4», нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 15 минут и 10 секунд.

Форвард продлил результативную серию до одиннадцати игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 26 (9+17) баллами.

В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 39 (15+24) баллов при полезности» плюс 32» в 22 играх чемпионата МХЛ.

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.

4 комментария
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В СКА ему нельзя, он системы не знает. СКА борется за выход в плей-офф, некогда молодых наигрывать. Как говорится один пишем, два в уме(говорим что развиваем молодых, но только в уме)
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ну какой ему МХЛ?
он давно перерос этот уровень.
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Я надеюсь не в мусорный Сочи его отдадут все же… ничего против города не имею, но коллектив на дне. Мичков хоть и цепной пес с харизмой, но даже ему там тяжело. Это не место по развитию молодежи…

Отдайте в «Торпедо», а?)
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Ответ Фанат спорта01
ну какой ему МХЛ? он давно перерос этот уровень.
Зато до уровня величайшей системы всех времен и народов ему как до луны, по мнению йозе и его шайки
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