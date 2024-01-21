Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 11-м матче подряд в МХЛ. У форварда 5 баллов и «плюс 4» в игре с «Тайфуном»
Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал пять очков в матче МХЛ.
18-летний нападающий СКА-1946 забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в игре против «Тайфуна» (8:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.
Также хоккеист заработал показатель полезности «плюс 4», нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 15 минут и 10 секунд.
Форвард продлил результативную серию до одиннадцати игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 26 (9+17) баллами.
В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 39 (15+24) баллов при полезности» плюс 32» в 22 играх чемпионата МХЛ.
Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.
он давно перерос этот уровень.
Отдайте в «Торпедо», а?)