Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 11-м матче подряд в МХЛ. У форварда 5 баллов и «плюс 4» в игре с «Тайфуном»

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал пять очков в матче МХЛ.

18-летний нападающий забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в игре против « » (8:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Также хоккеист заработал показатель полезности «плюс 4», нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 15 минут и 10 секунд.

Форвард продлил результативную серию до одиннадцати игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 26 (9+17) баллами.

В общей сложности на данный момент набрал 39 (15+24) баллов при полезности» плюс 32» в 22 играх чемпионата .

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.