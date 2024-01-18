«Авангард» и «ЛизаАлерт» подписали соглашение о сотрудничестве. Клуб планирует вовлекать болельщиков в волонтерскую деятельность

Теги Авангард болельщики фото КХЛ Хоккей

«Авангард» и «ЛизаАлерт» объявили о начале сотрудничества.

Омский хоккейный клуб и поисково-спасательный отряд заключили соглашение 17 января.

Гендиректор команды Герман Чистяков вручил региональному представителю «ЛизаАлерт» в Омской области Раде Маевской игровой свитер «Авангарда» как символ начала взаимодействия.

«Ключевым направлением совместной работы клуба и отряда в партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть» станет содействие в поиске и профилактика пропажи детей и взрослых.

Для этого клуб планирует вовлекать болельщиков «Авангарда» в волонтерскую деятельность отряда и оказывать информационную поддержку «ЛизаАлерт», в том числе размещать информацию о пропавших на медиаэкранах арены и в своих социальных сетях», – говорится на сайте клуба.

Фото: официальный сайт «Авангарда»

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2 комментария
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Лиза Алерт реально крутые!!!
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