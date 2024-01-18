Николай Заварухин о 4:2 с «Адмиралом»: «Вязкая игра, матч с ЦСКА забрал много сил и эмоций. Романцев сделал 3 блокшота подряд и зарядил как аккумулятор» 

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Даниил Романцев Адмирал Хоккей

Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Вязкая игра, особенно в первом периоде, попросили ребят добавить в скорости, играть короткими сменами. Немножко затягивали начало атаки в первом периоде. 

Матч с ЦСКА забрал много сил и эмоций, но ребята выслушали, второй период – показательный: хорошие смены, владение шайбой. В игре «3 на 5» команда зарядилась, Даня Романцев сделал три блокшота подряд и зарядил как аккумулятор. 

В третьем периоде нелогичный гол пропустили, но в следующих сменах трудовой гол забили, с кровью.

Недисциплинированность игроков? Заслуга соперника, заставлял нас ошибаться, ну и надо сдерживать эмоции, надо быть ответственнее. Поговорил после матча с игроками, что мы одна команда, если кто-то не держит эмоции, это плохо. Надеюсь, такое не повторится», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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21 комментарий
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После такой волевой и эмоциональной победы над ЦСКА, безусловно тяжело найти в себе такие же эмоции и с Адмиралом. Но все-таки нашли, переломили ход игры и заслуженно победили, и это главное. Команда давно уже заиграла. И после Кунь- луня заметный подъем в игре пошел и даже «пресловутый» Романцев и то заиграл и особенно в этом году хорошо выглядит. Да я просто уверен, что это все заметили, кто на сегодняшний день болеет за Авто и не озвучивают только потому, что боятся сглазить, мы тоже как хоккеисты очень суеверные люди… Всех еще раз с Победой и Удачи нашим завтра с Севой!!!
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Какая-то скучная, тоскливая победа. Автомобилист будто спал почти всю игру. Броски в основном издалека, нападающие все больше по углам и бортам. На пятак практически не лезли, только когда забивали третий гол, да Хрипунов несколько раз пытался. В общем, отошли от той игры, какая была в матче с ЦСКА. Хотя, как говорят, очки не пахнут, но всё-таки... Будем смотреть с Севой.
+3
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Вот поэтому и надо свой стиль игры иметь,а не подстраиваться самим под соперника.Играют вязко,такие как к примеру Лада с Адмиралом,и вы втягиваетесь ,а такие как СКА,ЦСКА заставляют принять их скорости,убыстряя темп игры Пока нормально,четвертое место неплохо было бы застолбить за собой перед плей-офф.
+3
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+2
Ответ heivani
Вот поэтому и надо свой стиль игры иметь,а не подстраиваться самим под соперника.Играют вязко,такие как к примеру Лада с Адмиралом,и вы втягиваетесь ,а такие как СКА,ЦСКА заставляют принять их скорости,убыстряя темп игры Пока нормально,четвертое место неплохо было бы застолбить за собой перед плей-офф.
Николаич конечно вступился за недисциплинированность игроков. Толян так вообще, играл хорошо, раздавал, но и удалялся по дурацки. Зачем было, к примеру, долбасить лежа три раза клюшкой по конькам оппонента. Завтра на Севу пойду-они традиционно для нас неудобные. С Трактором вон закусились.
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+1
Ответ fregat96
Николаич конечно вступился за недисциплинированность игроков. Толян так вообще, играл хорошо, раздавал, но и удалялся по дурацки. Зачем было, к примеру, долбасить лежа три раза клюшкой по конькам оппонента. Завтра на Севу пойду-они традиционно для нас неудобные. С Трактором вон закусились.
Без Гераськина и Вовченко ,,Северсталь" уже не та.) Должны справиться с неудобным соперником,хотя смотрю,на Урале не хотят проигрывать.
+2
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+1
Ответ Запад-Восток
Также. А в ПО других игр и не бывает и при этом всегда полно эмоций и легко там точно не будет. Не судите раньше времени, не так много уж осталось до ПО,вот там все и увидите.
Давайте не будем избегать реальных фактов и ждать манны небесной. У Авто глобально ничего не поменялось в сравнении с прошлыми сезонами: состав слабый, нет качественных кубковых российских игроков, тренер вечно оправдывается, такое ощущение, что он не до конца контролирует все процессы в клубе. По поводу руководства я вообще молчу, с приходом УГМК Авто максимум один раз прошел первый раунд ПО, селекционного отдела нет, спортивного директора нормального нет, подписываем всякий хлам по типу Баранцева, Гуркина, Бывальцева за безумные деньги. И чего мы хотим с таким подходом добиться, неужели история ничему не учит? Я очень люблю свой родной клуб Автомобилист и от того еще больнее осознавать, что в руководстве сидят конченные мерзавцы ,которые поганят спонсорские деньги
+1
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+1
Ответ heivani
Так,давно уж; последний всплеск организованной ,поставленной игры был ещё при Мартемьянове/25побед в 26матчах все помнят/.
Да помню, первый полноценный сезон при УГМК оказался самым успешным. У меня есть мысль насчет усиления команды в след сезоне, а именно переманить Ларионова и 2-3 качественных игрока из Торпедо. А что, бабки есть, вон Магнитка так же с Севой поступила в этом сезоне, кажется довольно перспективная затея. Лично у меня на примете Атанасов ,Летунов, Коваленко и Конюшков. Из них я бы обязательно брал Летунова, так как он ЦН, из за чего можно расстаться с дорогим Бывальцевым, тем более центры сейчас в дефиците. Конюшков тоже бы пришелся ко двору, защитник, неплохо подключаются в атаку, нам такие не помешают. А то прощелкаем как обычно перспективное усиление, думаю те же Ак Барс и ЦСКА точно не дремлют и при первой же возможности не откажутся от торпедовского пирога
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+1
Ответ heivani
Не верится,что в Нижнем могут метаморфозы с ,,Торпедо"произойти.Арена новая на подходе,да и город с традициями.У нас вполне при должном доверии к молодежи,могли с десяток к основе подогнать из ,,Авто" или ,,Горняка"за эти годы.Только кому это надо; тренеры приходят на год-два,им нужен сиюминутный результат,иначе за ворота.Сейчас даже с деньгамиУГМК вряд-ли кого удастся приобрести из ярко сверкнувших талантов,они будут в иных клубах.
В таком случае возникает вопрос: а нахрен эти деньги нужны, если они не работают
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Ответ heivani
Деньги УГМК ещё как работают,..я конечно не знаю,но вполне допускаю,что это спонсорство могло быть крайне выгодно для компании,как и просто навязано с обоюдовыгодными условиями для всех сторон,с тем же городом в плане выгодного строительства,да мало ли чем.
То, что построили нову арену, тут даже без претензии. Правда вот в игровом плане осталось все как ранее, стабильный выход в плей-офф и вылет после первого раунда. Надеюсь после сдачи арены, УГМК займутся чисткой руководителей Авто
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Ответ Запад-Восток
По поводу руководства согласен, а по поводу сезона еще рано выводы делать.
да никто выводы не делает ,есть обычный процесс прогнозирования. Мне ,как и вам, так же очень хочется увидеть хоккейный праздник на улицах Екб. Просто поводов пока нет на это рассчитывать
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Ответ Fg Gf
Давайте не будем избегать реальных фактов и ждать манны небесной. У Авто глобально ничего не поменялось в сравнении с прошлыми сезонами: состав слабый, нет качественных кубковых российских игроков, тренер вечно оправдывается, такое ощущение, что он не до конца контролирует все процессы в клубе. По поводу руководства я вообще молчу, с приходом УГМК Авто максимум один раз прошел первый раунд ПО, селекционного отдела нет, спортивного директора нормального нет, подписываем всякий хлам по типу Баранцева, Гуркина, Бывальцева за безумные деньги. И чего мы хотим с таким подходом добиться, неужели история ничему не учит? Я очень люблю свой родной клуб Автомобилист и от того еще больнее осознавать, что в руководстве сидят конченные мерзавцы ,которые поганят спонсорские деньги
По поводу руководства согласен, а по поводу сезона еще рано выводы делать.
0
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Ответ Fg Gf
И как же нам интересно одерживать победы в плей-офф с таким подходом, где каждая игра тяжелая и эмоциональная? Судя по всему Авто всегда по такому механизму и оправдывает свои многолетние позоры в плей-офф
Также. А в ПО других игр и не бывает и при этом всегда полно эмоций и легко там точно не будет. Не судите раньше времени, не так много уж осталось до ПО,вот там все и увидите.
0
0
0
Ответ Fg Gf
То, что построили нову арену, тут даже без претензии. Правда вот в игровом плане осталось все как ранее, стабильный выход в плей-офф и вылет после первого раунда. Надеюсь после сдачи арены, УГМК займутся чисткой руководителей Авто
Может что-то изменится,хотя трудно в это поверить.Взять наших,тот же ,,Трактор" или ,,Торпедо".Старинные клубы,сколько матчей провели в вышке союзного чемпионата,когда те команды ,которые сейчас на слуху,в лучшем случае играли в лиге Б.А наверху практически не были никогда.И сейчас,в новое время ,подобная ситуация складывается.Как говорится,не играли никогда хорошо,нахрен и начинать.Будем довольствоваться тем,что есть,а как будет - узнаем.)
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Ответ heivani
Деньги УГМК ещё как работают,..я конечно не знаю,но вполне допускаю,что это спонсорство могло быть крайне выгодно для компании,как и просто навязано с обоюдовыгодными условиями для всех сторон,с тем же городом в плане выгодного строительства,да мало ли чем.
Хотя опять же ,не вижу проблем побороться за тренера и парочку нападающих из Торпедо, главное уметь договариваться. Летунов точно не откажется от зп в 50-55 млн
0
0
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Ответ Fg Gf
В таком случае возникает вопрос: а нахрен эти деньги нужны, если они не работают
Деньги УГМК ещё как работают,..я конечно не знаю,но вполне допускаю,что это спонсорство могло быть крайне выгодно для компании,как и просто навязано с обоюдовыгодными условиями для всех сторон,с тем же городом в плане выгодного строительства,да мало ли чем.
0
0
0
Ответ Fg Gf
Да помню, первый полноценный сезон при УГМК оказался самым успешным. У меня есть мысль насчет усиления команды в след сезоне, а именно переманить Ларионова и 2-3 качественных игрока из Торпедо. А что, бабки есть, вон Магнитка так же с Севой поступила в этом сезоне, кажется довольно перспективная затея. Лично у меня на примете Атанасов ,Летунов, Коваленко и Конюшков. Из них я бы обязательно брал Летунова, так как он ЦН, из за чего можно расстаться с дорогим Бывальцевым, тем более центры сейчас в дефиците. Конюшков тоже бы пришелся ко двору, защитник, неплохо подключаются в атаку, нам такие не помешают. А то прощелкаем как обычно перспективное усиление, думаю те же Ак Барс и ЦСКА точно не дремлют и при первой же возможности не откажутся от торпедовского пирога
Не верится,что в Нижнем могут метаморфозы с ,,Торпедо"произойти.Арена новая на подходе,да и город с традициями.У нас вполне при должном доверии к молодежи,могли с десяток к основе подогнать из ,,Авто" или ,,Горняка"за эти годы.Только кому это надо; тренеры приходят на год-два,им нужен сиюминутный результат,иначе за ворота.Сейчас даже с деньгамиУГМК вряд-ли кого удастся приобрести из ярко сверкнувших талантов,они будут в иных клубах.
0
0
0
Ответ Запад-Восток
Бесспорно, Северсталь очень серьезный соперник и у нее все та же уверенная игра. Но и Авто в последнее время нормально играет против организованных и самоотверженных команд и это тоже бесспорно. А Вы, я так понимаю за Авто в последнее время вообще не следите.
Слежу, да еще как, 4:0 от СКА, 1:2 от обескровленного Ак Барса, еле еле с ЦСКА победу вырвали, который потом без шансов влетел Авангарду. А еще я вижу слабый состав, особенно российская диаспора. Можно сколько угодно пытаться находить плюсы в игре Авто, но каждолетние сливы в ПО уже порядком подзадолбали. Надеюсь вы меня хоть чуть чуть понимаете, если не первый год за Авто следите
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Ответ Fg Gf
У них сейчас 6 побед подряд без тех же Вовченко и Гераськина, все та же уверенная игра. Автомобилист в последнее время не умеет играть против организованных и самоотверженных команд... Потому что сам по себе неорганизованный и слабохарактерный
Бесспорно, Северсталь очень серьезный соперник и у нее все та же уверенная игра. Но и Авто в последнее время нормально играет против организованных и самоотверженных команд и это тоже бесспорно. А Вы, я так понимаю за Авто в последнее время вообще не следите.
0
0
0
Ответ Fg Gf
У них сейчас 6 побед подряд без тех же Вовченко и Гераськина, все та же уверенная игра. Автомобилист в последнее время не умеет играть против организованных и самоотверженных команд... Потому что сам по себе неорганизованный и слабохарактерный
Так,давно уж; последний всплеск организованной ,поставленной игры был ещё при Мартемьянове/25побед в 26матчах все помнят/.
+1
-1
0
Ответ heivani
Без Гераськина и Вовченко ,,Северсталь" уже не та.) Должны справиться с неудобным соперником,хотя смотрю,на Урале не хотят проигрывать.
У них сейчас 6 побед подряд без тех же Вовченко и Гераськина, все та же уверенная игра. Автомобилист в последнее время не умеет играть против организованных и самоотверженных команд... Потому что сам по себе неорганизованный и слабохарактерный
+1
-1
0
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