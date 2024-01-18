Николай Заварухин о 4:2 с «Адмиралом»: «Вязкая игра, матч с ЦСКА забрал много сил и эмоций. Романцев сделал 3 блокшота подряд и зарядил как аккумулятор» 

Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Вязкая игра, особенно в первом периоде, попросили ребят добавить в скорости, играть короткими сменами. Немножко затягивали начало атаки в первом периоде.

Матч с ЦСКА забрал много сил и эмоций, но ребята выслушали, второй период – показательный: хорошие смены, владение шайбой. В игре «3 на 5» команда зарядилась, сделал три блокшота подряд и зарядил как аккумулятор.

В третьем периоде нелогичный гол пропустили, но в следующих сменах трудовой гол забили, с кровью.

Недисциплинированность игроков? Заслуга соперника, заставлял нас ошибаться, ну и надо сдерживать эмоции, надо быть ответственнее. Поговорил после матча с игроками, что мы одна команда, если кто-то не держит эмоции, это плохо. Надеюсь, такое не повторится», – сказал главный тренер « ».